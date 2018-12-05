Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева рассказала в Instagram о новом диагнозе

После двух концертов Анна Плетнева почувствовала себя плохо. Задыхаясь и кашляя певица упала в обморок. В срочном порядке ее отвезли в больницу, где первый диагноз прозвучал - пневмония. Однако, как только врачи провели более тщательное обследование, им удалось обнаружить бактерию под названием легионелла. Эта бактерия очень часто вызывает лихорадку, поражение нервной системы, почек, а также проявляется симптомами альвеолита. По словам артистки, до сих пор 20% пациентов с данным недугом умирают, поскольку сложно поставить правильный диагноз. В своем аккаунте социальной сети Instagram Плетнева опубликовала пост, где сообщила своим подписчикам, что ее уже выписали, и в ближайшем будущем она планирует выход на сцену. Но лечение придется продолжать. «Я свободна! Меня вытащили из заточения» - начала свой рассказ певица.Читатели блога Анны Плетневой выразили ей свою поддержку. Каждый из них пожелал крепкого здоровья и попросил себя беречь.