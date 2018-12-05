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Ученые установили, что пчелы-бунтари могут быть внутривидовыми паразитами

Ученые-энтомологи провели исследование относительно поведения рабочих пчел в период временного отсутствия матки в семье. Они установили, что некоторые рабочие пчелы, а в особенности, так называемые пчелы-бунтари, склонны к проявлениям внутривидового паразитизма.

Ученые установили, что пчелы-бунтари могут быть внутривидовыми паразитами

Наблюдая за пчелиным роем, эксперты обратили внимание, что в ситуациях, когда матка старая или она по каким-либо причинам вообще отсутствует, рабочие пчелы принимаются выполнять ее предназначение – заниматься откладыванием яиц. Эти особи (еще их называют трутовками) не оплодотворяются самцами, поэтому их приплод представлен только трутнями. Такие насекомые не способны отложить большое количество яиц, но иногда делают это в других пчелиных семьях. Подобное поведение характерно для живых существ, занимающихся внутривидовым паразитизмом.

Несколько лет назад в научных кругах появилась информация о том, что существует незначительная каста пчел-бунтарей, которые обладают более мощным репродуктивным потенциалом, чем простые трутовки.

В новом исследовании авторы изучили отличительные особенности трутовок и пчел-бунтарей.

Вначале эксперты выдвинули гипотезу, что бунтари должны в большей степени обладать паразитическими свойствами. Эта предположение нашло подтверждение. Доказательством теории стали следующие данные. Из общего числа бунтарей 21 - 39% особей посещали иные колонии, когда там отсутствовала матка, а у рабочих пчел этот показатель составил 3 - 8%. Также было установлено, что бунтари подходят к выбору места посещения избирательно: они склонны проникать в семьи без матки, а для обычных трутовок это условие не принципиально.

Ученые установили, что пчелы-бунтари могут быть внутривидовыми паразитами

По мнению энтомологов, пчелам-бунтарям в большей мере присущ внутривидовой паразитизм, когда усилия по вскармливанию потомства перекладываются на других особей своего вида, с которыми нет родственных связей.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:00

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