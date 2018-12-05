Ученые установили, что пчелы-бунтари могут быть внутривидовыми паразитами





Наблюдая за пчелиным роем, эксперты обратили внимание, что в ситуациях, когда матка старая или она по каким-либо причинам вообще отсутствует, рабочие пчелы принимаются выполнять ее предназначение – заниматься откладыванием яиц. Эти особи (еще их называют трутовками) не оплодотворяются самцами, поэтому их приплод представлен только трутнями. Такие насекомые не способны отложить большое количество яиц, но иногда делают это в других пчелиных семьях. Подобное поведение характерно для живых существ, занимающихся внутривидовым паразитизмом.Несколько лет назад в научных кругах появилась информация о том, что существует незначительная каста пчел-бунтарей, которые обладают более мощным репродуктивным потенциалом, чем простые трутовки.В новом исследовании авторы изучили отличительные особенности трутовок и пчел-бунтарей.Вначале эксперты выдвинули гипотезу, что бунтари должны в большей степени обладать паразитическими свойствами. Эта предположение нашло подтверждение. Доказательством теории стали следующие данные. Из общего числа бунтарей 21 - 39% особей посещали иные колонии, когда там отсутствовала матка, а у рабочих пчел этот показатель составил 3 - 8%. Также было установлено, что бунтари подходят к выбору места посещения избирательно: они склонны проникать в семьи без матки, а для обычных трутовок это условие не принципиально.По мнению энтомологов, пчелам-бунтарям в большей мере присущ внутривидовой паразитизм, когда усилия по вскармливанию потомства перекладываются на других особей своего вида, с которыми нет родственных связей.