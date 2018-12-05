Звезда Дома-2 Александр Гобозов показал свою новую девушку Надю

Ведь Саша снимается в кино, занимается бизнесом, а плюс ко всему, всегда может вернуться на периметр.Свой развод с Алианой Александр оформил всего пару месяцев назад, хотя не живут они вместе уже давно. Молодые люди теперь официально свободны, правда, к их чести, они не ругаются и поддерживают хорошие отношения, и часто стараются помогать друг дружке.Из-за того, что Гобозов снимается в фильме, ему приходится частенько уезжать из Москвы. А для поддержки бизнеса он собрал команду и выбрал себе заместителя. Этим заместителем стала симпатичная девушка.Оказалось, что их связывает не только работа. В Instagram Саша не выложил фото, где предъявил подписчикам нового руководителя.Однако в комментарии он отметил, что это не просто новый лидер его команды и в конце поставил многозначительное многоточие.Подписчики сразу поняли, что Александр показал им новую возлюбленную, которую поставил во главе бизнеса, как это было когда-то с Олей Жариковой. Тем более, что у себя в аккаунте Гобозов выложил видео с поцелуем с этой девушкой.Кстати, дотошные фолловеры узнали, что ее зовут Надежда.