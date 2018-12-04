Актер из сериала "Универ" Виталий Ендовицкий будет похоронен в Воронеже





В церкви, которая находится рядом с кладбищем, покойный Ендовицкий будет отпет. Тело умершего артиста сегодня было доставлено в Воронеж из столицы. Мастер экрана умер в Москве в прошедшее воскресенье, второго декабря. Смерть наступила в результате инсульта.Виталий Ендовицкий сыграл немало ролей в большом количестве отечественных кинокартин и телесериалов. Наиболее известные из них - "След", "Универ", "Мегаполис" и т.п. В свое время талантливый артист приехал покорять столицу из Воронежа, в котором до этого закончил местный институт искусств.