Настасья Самбурская похвасталась соблазнительным костюмом и подтянутым прессом на фото в Instagram

Настасья Самбурская уже давно завоевала внимание огромной аудитории поклонников, которым интересно наблюдать не только за насыщенной карьерой и жизнью актрисы, но и шутками, к которым та питает особую страсть. Так и в этот раз, решив похвастаться фанатам идеальным рельефом, знаменитость надела на себя довольно необычный соблазнительный костюм из топа, юбки и высоких сапог, а в подписи якобы призналась, что времени на клубы нет, потому и устроила «вечеринку в прихожей» сама для себя.В комментариях подписчики аккаунта Самбурской согласились с тем, что и без того привлекательная фигура актрисы стала выглядеть ещё круче, а соблазнительный костюм делает её похожей на женщину-воина.