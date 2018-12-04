Настасья Самбурская похвасталась соблазнительным костюмом и подтянутым прессом на фото в Instagram
Известная ведущая и актриса Настасья Самбурская похвасталась фанатам соблазнительным костюмом и идеальным рельефом во время собственной «вечеринки в прихожей». Звезда, как считают фолловеры, просто решила продемонстрировать публике подтянутый пресс, добавив к снимку в Instagram ироничную подпись.
Настасья Самбурская уже давно завоевала внимание огромной аудитории поклонников, которым интересно наблюдать не только за насыщенной карьерой и жизнью актрисы, но и шутками, к которым та питает особую страсть. Так и в этот раз, решив похвастаться фанатам идеальным рельефом, знаменитость надела на себя довольно необычный соблазнительный костюм из топа, юбки и высоких сапог, а в подписи якобы призналась, что времени на клубы нет, потому и устроила «вечеринку в прихожей» сама для себя.
В комментариях подписчики аккаунта Самбурской согласились с тем, что и без того привлекательная фигура актрисы стала выглядеть ещё круче, а соблазнительный костюм делает её похожей на женщину-воина.
Настасья Самбурская уже давно завоевала внимание огромной аудитории поклонников, которым интересно наблюдать не только за насыщенной карьерой и жизнью актрисы, но и шутками, к которым та питает особую страсть. Так и в этот раз, решив похвастаться фанатам идеальным рельефом, знаменитость надела на себя довольно необычный соблазнительный костюм из топа, юбки и высоких сапог, а в подписи якобы призналась, что времени на клубы нет, потому и устроила «вечеринку в прихожей» сама для себя.
В комментариях подписчики аккаунта Самбурской согласились с тем, что и без того привлекательная фигура актрисы стала выглядеть ещё круче, а соблазнительный костюм делает её похожей на женщину-воина.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 20:26