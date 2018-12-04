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Учёные: Первый совместный успех влияет на будущие победы команды

Учёные утверждают, что первый совместный успех оказывает значительное влияние на будущие победы команды. Это правило касается самых разных сфер деятельности, начиная от спорта, заканчивая бизнесом.

Учёные: Первый совместный успех влияет на будущие победы команды


Эксперты проанализировали данные о победах различных спортивных команд на соревнованиях, истории успеха предпринимателей, работающих в тандеме с кем-либо, благодаря чему удалось установить, что первый совместный успех оказывает сильное влияние на будущие победы той же команды. Весь секрет заключается в том, что во время работы над одной целью партнёры по бизнесу или спортсмены вынуждены не только действовать сообща, но и в одном темпе. Каждый учится чувствовать и воспринимать привычки, манеры и способности второго, а тот, в свою очередь, делает то же самое по отношению к первому.

Таким образом, отмечают эксперты, если поставить друг против друга две команды, первая из которых совместит в себе лучших в своём деле профессионалов, а вторая окажется просто группой людей, но с хорошо налаженным внутренним взаимодействием, то победит вероятнее всего именно вторая. Кроме того, успех такой группы в каком-то роде подогревает боевой дух партнёров, что в разы увеличивает шансы на будущие совместные победы.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:30

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