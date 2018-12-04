Учёные: Первый совместный успех влияет на будущие победы команды





Эксперты проанализировали данные о победах различных спортивных команд на соревнованиях, истории успеха предпринимателей, работающих в тандеме с кем-либо, благодаря чему удалось установить, что первый совместный успех оказывает сильное влияние на будущие победы той же команды. Весь секрет заключается в том, что во время работы над одной целью партнёры по бизнесу или спортсмены вынуждены не только действовать сообща, но и в одном темпе. Каждый учится чувствовать и воспринимать привычки, манеры и способности второго, а тот, в свою очередь, делает то же самое по отношению к первому.Таким образом, отмечают эксперты, если поставить друг против друга две команды, первая из которых совместит в себе лучших в своём деле профессионалов, а вторая окажется просто группой людей, но с хорошо налаженным внутренним взаимодействием, то победит вероятнее всего именно вторая. Кроме того, успех такой группы в каком-то роде подогревает боевой дух партнёров, что в разы увеличивает шансы на будущие совместные победы.