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В Москве в 2020 году появятся современные автобусы-амфибии

В 2020 году на территории центра Москвы должны появиться современные автобусы-амфибии. Их запустят в рамках популярного столичного туристического маршрута.

В Москве в 2020 году появятся современные автобусы-амфибии


Он в себя включает такие места, как парк «Зарядье», Красная площадь, храм Христа Спасителя, а также прочие важные интересные районы Москвы. Данная информация передана представителями пресс-службы «МосТрансПроекта». Новый тип транспортных средств часть столичного маршрута преодолеет по улицам города. Другая часть маршрута будет преодолеваться в акватории Москвы-реки. Таким образом, новый вид автобуса будет ездить, а также плавать. Это обеспечивается нижней частью транспортного средства. Автобус обладает скошенным дном. Рулевое колесо у катера может размещаться в центральной части, а также по правую либо левую сторону. Для удобства кабину можно оборудовать радиостанцией, а также специальными приборами для морской навигации. Такие новые автобусы-амфибии будут представлять собой безопасные, экологические транспортные средства для окружающей среды, а также для водоемов.

Стоит отметить, что данный вид транспорта на сегодняшний день становится очень популярным на территории крупнейших мировых городов. Он используется для проведения всевозможных экскурсий.



 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:53

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