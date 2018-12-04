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Состоялся релиз стратегии Command Conquer: Rivals от EA Redwood Studios на платформах iOS и Android

В цифровых магазинах стала доступна новая мобильная стратегия в реальном времени от разработчиков EA Redwood Studios. Релиз Command Conquer: Rivals состоялся на платформах iOS и Android.
Состоялся релиз стратегии Command Conquer: Rivals от EA Redwood Studios на платформах iOS и Android

В новой стратегии от EA Redwood Studios, игрокам предстоят увлекательные сражения в быстрых огневых схватках, главной целью которых является достижение стратегического преимущества на поле боя. Также участникам виртуальных сражений предстоит накапливать игровой опыт для улучшения войск. Чем сильней «прокачана» армия игрока-тем выше позиция в рейтинге лидеров и выше шансы на победу в быстрых боях и регулярных внутриигровых событиях.

EA Redwood Studios утверждают, что в Command Conquer: Rivals заложена принципиально новая механика режима Player VS Player. Она основана на интуитивном управлении, разработанном специально для мобильных устройств с тачскрином.

Игроки могут бесплатно загрузить Command Conquer: Rivals для мобильных платформ iOS и Android в цифровых магазинах. Также в игре имеется возможность осуществлять покупки.



 
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Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 16:42

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