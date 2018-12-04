Состоялся релиз стратегии Command Conquer: Rivals от EA Redwood Studios на платформах iOS и Android





В новой стратегии от EA Redwood Studios, игрокам предстоят увлекательные сражения в быстрых огневых схватках, главной целью которых является достижение стратегического преимущества на поле боя. Также участникам виртуальных сражений предстоит накапливать игровой опыт для улучшения войск. Чем сильней «прокачана» армия игрока-тем выше позиция в рейтинге лидеров и выше шансы на победу в быстрых боях и регулярных внутриигровых событиях.EA Redwood Studios утверждают, что в Command Conquer: Rivals заложена принципиально новая механика режима Player VS Player. Она основана на интуитивном управлении, разработанном специально для мобильных устройств с тачскрином.Игроки могут бесплатно загрузить Command Conquer: Rivals для мобильных платформ iOS и Android в цифровых магазинах. Также в игре имеется возможность осуществлять покупки.