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Звезда «Дома-2» Олег Майами переоделся в девушку и принял участие в кастинге в группу «SEREBRO»

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Олег Майами, сменив образ, решил принять участие в конкурсе в коллектив «SEREBRO».

На прошедшей неделе музыкальный продюсер группы «SEREBRO» Максим Фадеев объявил о том, что намерен собрать новый состав коллектива, так как одна из его участниц уходит в «сольное плаванье».

Звезда «Дома-2» Олег Майами переоделся в девушку и принял участие в кастинге в группу «SEREBRO»

Не секрет, что Олег Майами является одним из участников лейбла Фадеева – «MALFA», который, по всей видимости, решил поддержать участниц кастинга и, переодевшись в девушку, записал смешной видеоролик. В результате получилось так, что в кадре Олег превратился в Веронику, которая вовсю принялась хвастаться своими успехами и вокальными способностями.

«Кастинг, кастинг здесь? Да? Всем привет! Я Вероника. Номер 11. Я родилась в Самаре, но по акценту я из Лос-Анджелеса. Очень люблю Лос-Анджелес. И сегодня я хочу спеть вам свою любимую песню группы «SEREBRO» - «Между нами любоФь» Готовы? Поехали» - отмечает Олег, а если быть точнее Вероника на видео.


Звезда «Дома-2» Олег Майами переоделся в девушку и принял участие в кастинге в группу «SEREBRO»

Всего за несколько часов ролик бывшего участника «Дома-2» набрал больше 150 тысяч просмотров. Стоит отметить, что это видео у себя на страничке в Instagram опубликовал и Максим Фадеев. По словам музыкального продюсера, ему очень понравился ролик и теперь он думает, имеет ли «Вероника» все шансы пройти кастинг в группу «SEREBRO».

К слову, среди желающих попасть в новый состав коллектива «SEREBRO» оказалась еще одна звезда телестройки «Дом-2». На прошлой неделе Дарья Друзьяк также разместила в личном микроблоге видео, под которым отметила, что верит в свой успех и очень благодарна всем поклонникам за то, что они продолжают поддерживать ее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:12

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