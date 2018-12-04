Звезда «Дома-2» Олег Майами переоделся в девушку и принял участие в кастинге в группу «SEREBRO»

«Кастинг, кастинг здесь? Да? Всем привет! Я Вероника. Номер 11. Я родилась в Самаре, но по акценту я из Лос-Анджелеса. Очень люблю Лос-Анджелес. И сегодня я хочу спеть вам свою любимую песню группы «SEREBRO» - «Между нами любоФь» Готовы? Поехали» - отмечает Олег, а если быть точнее Вероника на видео.

На прошедшей неделе музыкальный продюсер группы «SEREBRO» Максим Фадеев объявил о том, что намерен собрать новый состав коллектива, так как одна из его участниц уходит в «сольное плаванье».Не секрет, что Олег Майами является одним из участников лейбла Фадеева – «MALFA», который, по всей видимости, решил поддержать участниц кастинга и, переодевшись в девушку, записал смешной видеоролик. В результате получилось так, что в кадре Олег превратился в Веронику, которая вовсю принялась хвастаться своими успехами и вокальными способностями.Всего за несколько часов ролик бывшего участника «Дома-2» набрал больше 150 тысяч просмотров. Стоит отметить, что это видео у себя на страничке в Instagram опубликовал и Максим Фадеев. По словам музыкального продюсера, ему очень понравился ролик и теперь он думает, имеет ли «Вероника» все шансы пройти кастинг в группу «SEREBRO».К слову, среди желающих попасть в новый состав коллектива «SEREBRO» оказалась еще одна звезда телестройки «Дом-2». На прошлой неделе Дарья Друзьяк также разместила в личном микроблоге видео, под которым отметила, что верит в свой успех и очень благодарна всем поклонникам за то, что они продолжают поддерживать ее.