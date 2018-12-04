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Два компонента кофе защитили нейроны от болезни Паркинсона

Американские ученые нашли очередное подтверждение того, что кофе, а точнее два его компонента, способны снизить риск развития болезни Паркинсона. По словам специалистов Медицинской школы им. Роберта Вуда Джонсона, кофеин и эйкозанил-5-гидрокситриптамид защищают нейроны мозга от разрушения.

Два компонента кофе защитили нейроны от болезни Паркинсона


Исследования, проводимые на грызунах с болезнью Паркинсона, продемонстрировали, что кофеин и эйкозанил-5-гидрокситриптамид не давали скапливаться белку альфа-синуклеину (тельце Леви), приводящему к гибели дофаминэргических нейронов, на фоне чего происходит развитие нейродегенеративного заболевания.

При этом было установлено, что компоненты способны защитить от болезни только при совместной работе. Если мышам давали исключительно кофеин или эйкозанил-5-гидрокситриптамид, то состояние их в будущем заметно ухудшалось. Специалисты полагают, что эти компоненты воздействуют на фермент, блокирующий накопление белка альфа-синуклеина в головном мозге, через два механизма. Есть мнение, что помимо этих двух компонентов, в кофе могут содержаться дополнительные защитные вещества, установить которые предстоит в будущем.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:07

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