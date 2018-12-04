Два компонента кофе защитили нейроны от болезни Паркинсона





Исследования, проводимые на грызунах с болезнью Паркинсона, продемонстрировали, что кофеин и эйкозанил-5-гидрокситриптамид не давали скапливаться белку альфа-синуклеину (тельце Леви), приводящему к гибели дофаминэргических нейронов, на фоне чего происходит развитие нейродегенеративного заболевания.При этом было установлено, что компоненты способны защитить от болезни только при совместной работе. Если мышам давали исключительно кофеин или эйкозанил-5-гидрокситриптамид, то состояние их в будущем заметно ухудшалось. Специалисты полагают, что эти компоненты воздействуют на фермент, блокирующий накопление белка альфа-синуклеина в головном мозге, через два механизма. Есть мнение, что помимо этих двух компонентов, в кофе могут содержаться дополнительные защитные вещества, установить которые предстоит в будущем.