В Иркутской области произошло ДТП с участием автовоза и грузовой фуры
В Иркутской области случилось ДТП. На трассе P-258 столкнулись автовоз и грузовая фура.
Согласно имеющейся информации, в Иркутской области неподалёку от въезда в город Байкальск произошло столкновение между фурой и тягачом с прицепом. При столкновении двух большегрузов остальные участники дорожного движения не пострадали. Свидетели утверждают, что фура влетела правым бортом в прицеп автовоза. Однако ещё не установлены факторы послужившие причиной аварии. Возможно инцидент случился в ходе неудачно попытки обгона или же из-за нарушения дистанции во время движения.
На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия. Также на место аварии прибыл экипаж неотложной помощи, хотя о потерпевших пока никаких данных не поступало. В настоящее время ведётся расследование.
Согласно имеющейся информации, в Иркутской области неподалёку от въезда в город Байкальск произошло столкновение между фурой и тягачом с прицепом. При столкновении двух большегрузов остальные участники дорожного движения не пострадали. Свидетели утверждают, что фура влетела правым бортом в прицеп автовоза. Однако ещё не установлены факторы послужившие причиной аварии. Возможно инцидент случился в ходе неудачно попытки обгона или же из-за нарушения дистанции во время движения.
На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия. Также на место аварии прибыл экипаж неотложной помощи, хотя о потерпевших пока никаких данных не поступало. В настоящее время ведётся расследование.
Происшествия
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 12:35