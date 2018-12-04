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В Иркутской области произошло ДТП с участием автовоза и грузовой фуры

В Иркутской области случилось ДТП. На трассе P-258 столкнулись автовоз и грузовая фура.
В Иркутской области произошло ДТП с участием автовоза и грузовой фуры

Согласно имеющейся информации, в Иркутской области неподалёку от въезда в город Байкальск произошло столкновение между фурой и тягачом с прицепом. При столкновении двух большегрузов остальные участники дорожного движения не пострадали. Свидетели утверждают, что фура влетела правым бортом в прицеп автовоза. Однако ещё не установлены факторы послужившие причиной аварии. Возможно инцидент случился в ходе неудачно попытки обгона или же из-за нарушения дистанции во время движения.

На данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия. Также на место аварии прибыл экипаж неотложной помощи, хотя о потерпевших пока никаких данных не поступало. В настоящее время ведётся расследование.



 
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Происшествия
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 12:35

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