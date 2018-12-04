Звезда «Дома-2» Александр Гобозов после похудения очень постарел

«Александр, что с Вами случилось? Вы сами на себя перестали быть похожими!», «Гобозов, ты что на шахте работаешь? Почему так постарел?!», «Кошмар, такой старый! Это все те злосчастные таблетки для похудения!» - продолжают писать в Сети телезрители «Дома-2».





Всем известно, что Саша, вернувшись в очередной раз на телестройку, в итоге потерпел фиаско в личной жизни. Ведь стоило Гобозову и Ольге Жариковой выйти за ворота, как от робких чувств парочки не осталось и следа. Впрочем, самого 36-летнего мужчину это ничуть не расстраивает.Все своим силы Александр бросил на то, чтобы привести свой внешний вид в порядок. Последние несколько месяцев выпускник «Дома-2» не только тщательно придерживается правильного питания, но и каждый день посещает спортзал. Правда, как выяснилось, Гобозов еще принимает специальные препараты для похудения, воздействие от которых уже сейчас можно наблюдать его лице.Поклонников Саши очень напугали последние фотографии своего любимчика, которые появились в социальных сетях, ведь на снимках с миловидной брюнеткой Гобозов выглядит настоящим стариком.Нужно сказать, что многие фанаты Гобозова поспешили попросить своего кумира прекратить принимать препараты для похудения, так как боятся не только за его внешний вид, но и за его здоровье.К слову, еще недавно многие зрители реалити-шоу вовсю восхищались стремлением Александра в своем возрасте выглядеть на 20 лет. Тогда поклонники Гобозова даже интересовались у мужчины, как он так быстро похудел и просили у него совета.