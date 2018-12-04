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Звезда Дома-2 Лилия Четрару выходит замуж и показывает свадебные платья

Накануне бывшая участница телепроекта Дом-2 Лилия Четрару порадовала своих подписчиц.

Девушка рассказала про свою помолвку и показала подвенечный наряд.

Звезда Дома-2 Лилия Четрару выходит замуж и показывает свадебные платья

Все помнят, что любовь "домовцев" Сергея Захарьяша и Лилии Четрару потерпела крах. Почти сразу после ухода с телестройки пара рассталась. Перед разрывом Лиля и Сергей обменялись взаимными претензиями и вместе сказали, что любовь не вернуть.

Однако Четрару совсем недолго пробыла одна. Только Захарьяш улетел на Бали, Лилия тут же начала искать нового молодого человека. Судя по информации о свадьбе, ей это удалось.

Буквально полмесяца назад прошла информация, что девушка нашла счастье с неким предпринимателем. Они с ним даже отдохнули в Израиле. Теперь бывшая участница Дома-2 признается, что свадьба уже скоро - избранник предложил ей руку и сердце.

Звезда Дома-2 Лилия Четрару выходит замуж и показывает свадебные платья

По приезду в Москву, у Лилии начались приятные хлопоты к бракосочетанию. В интернете появились снимки Четрару, где она позирует в подвенечных нарядах. Платья, разумеется, не оставили подписчиц равнодушными. Все отмечают, что на фото она выглядит, как принцесса.

Фанатки пишут, что девушке идут абсолютно все платья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:28

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