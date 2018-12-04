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Алексей Ягудин в платье Джульетты рассмешил своих поклонников

Фигурист Алексей Ягудин развлек своих поклонников, надев платье Джульетты, будучи за кулисой во время выступления на ледовом шоу в Перми. Он сымпровизировал, будто ждет Ромео и начал комментировать все события на льду, но потом увидел, что принц в исполнении Максима Маринина спешил не к нему, а настоящей Джульетте — Татьяне Тотьмяниной.

Алексей Ягудин в платье Джульетты рассмешил своих поклонников


Впоследствии оказалось, что Алексей Ягудин всегда смотрит за выступлением жены, находясь за кулисами. Более всего он испугался, когда она в прошлом году получила серьезную травму. Он как обычно смотрел за работой Татьяны Тотьмяниной и ожидал ее увидеть после выброса, но сразу понял, что произошел несчастный случай, когда они не вернулись через несколько секунд.

Оказалось, что жена Алексея Ягудина получила сильный перелом. Побыть с ней в первые минуты, когда ей была необходима помощь, фигуристу не удалось. Шел спектакль, необходимо было продолжать развлекательную программу, ведь зритель не был виноват в несчастном случае. Сказку в тот день закончили без Тотьмяниной. Вернуться на лед звезде удалось только после серии операций и продолжительной реабилитации.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:00

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