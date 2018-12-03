В Москве в возрасте 81 года скончался писатель Андрей Битов





Как отметила Юзефович, она принесла плохие новости, связанные с кончиной Андрея Битова. Как передала ей Анна Бердичевская, выдающийся писатель умер, находясь в Бауманской больнице, а причина его ухода из жизни осталась неизвестной. СМИ предполагают, что причиной смертельного недуга стало слабое сердце писателя.Андрей Битов достиг высот в прозе и поэзии, войдя в историю как автор ряда выдающихся романов, например, “Пушкинский дом” или “Улетающий Монахов”. Помимо этого, по его сценарию были сняты некоторые известные ленты. В 1992 писатель был удостоен госпремии РФ, а в 1993 году Битов получил орден Франции за заслуги в сфере искусства и литературы.