Oppo R17 Pro возглавил список смартфонов с самой быстрой зарядкой





Мобильное устройство Oppo R17 является лучшим в скорости накопления заряда не только потому, что за отведенных полчаса было восстановлено существенное количество энергии, но также потому, что энергоемкость его батареи равна 3700 мАч. Данный параметр модели находится на отметке выше среднего, но даже такая фора не оставила конкурентам шансов. На втором месте располагается Honor Magic 2, сумевший накопить за 30 минут 83% заряда при емкости аккумулятора в 3500 мАч.Третье место досталось Meizu Pro 7, а также модели Oppo R11. Данные смартфоны за полчаса сумели набрать лишь 66% заряда, что, впрочем, существенно выше среднего показателя.