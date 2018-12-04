В компании Volkswagen изобрели суперчистое горючее R33 BlueDiesel
Специалисты автобренда Volkswagen изобрели суперчистое горючее. Ему дали название R33 BlueDiesel.
Немецкая компания Volkswagen плотно занимается проблемой увеличения экологической безопасности своих транспортных средств. Таким образом, автобрендом были созданы электрокары, а также гибридные версии. Наряду с этим специалисты бренда при сотрудничестве с экспертами Университета Кобурга смогли создать свою солярку, под названием R33 BlueDiese.
Представители Volkswagen утверждают, что речь в данном случае идёт о биотопливе, которое получили на основе проводимых разработок фирмы Neste. Этим горючим обеспечивается уменьшение на 20 процентов выбросов СО2. В свою очередь суббренд, который массово будет производить экологически чистую солярку, получит имя Green Premium.
Немецкая компания Volkswagen плотно занимается проблемой увеличения экологической безопасности своих транспортных средств. Таким образом, автобрендом были созданы электрокары, а также гибридные версии. Наряду с этим специалисты бренда при сотрудничестве с экспертами Университета Кобурга смогли создать свою солярку, под названием R33 BlueDiese.
Представители Volkswagen утверждают, что речь в данном случае идёт о биотопливе, которое получили на основе проводимых разработок фирмы Neste. Этим горючим обеспечивается уменьшение на 20 процентов выбросов СО2. В свою очередь суббренд, который массово будет производить экологически чистую солярку, получит имя Green Premium.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00