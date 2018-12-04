В компании Volkswagen изобрели суперчистое горючее R33 BlueDiesel





Немецкая компания Volkswagen плотно занимается проблемой увеличения экологической безопасности своих транспортных средств. Таким образом, автобрендом были созданы электрокары, а также гибридные версии. Наряду с этим специалисты бренда при сотрудничестве с экспертами Университета Кобурга смогли создать свою солярку, под названием R33 BlueDiese.Представители Volkswagen утверждают, что речь в данном случае идёт о биотопливе, которое получили на основе проводимых разработок фирмы Neste. Этим горючим обеспечивается уменьшение на 20 процентов выбросов СО2. В свою очередь суббренд, который массово будет производить экологически чистую солярку, получит имя Green Premium.