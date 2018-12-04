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В компании Volkswagen изобрели суперчистое горючее R33 BlueDiesel

Специалисты автобренда Volkswagen изобрели суперчистое горючее. Ему дали название R33 BlueDiesel.

В компании Volkswagen изобрели суперчистое горючее R33 BlueDiesel


Немецкая компания Volkswagen плотно занимается проблемой увеличения экологической безопасности своих транспортных средств. Таким образом, автобрендом были созданы электрокары, а также гибридные версии. Наряду с этим специалисты бренда при сотрудничестве с экспертами Университета Кобурга смогли создать свою солярку, под названием R33 BlueDiese.

Представители Volkswagen утверждают, что речь в данном случае идёт о биотопливе, которое получили на основе проводимых разработок фирмы Neste. Этим горючим обеспечивается уменьшение на 20 процентов выбросов СО2. В свою очередь суббренд, который массово будет производить экологически чистую солярку, получит имя Green Premium.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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