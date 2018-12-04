Учёные: Раны на теле человека способны заживать без заметных рубцов
Немецкие учёные изучают, как раны способны заживать, при этом не оставляя на теле человека заметных рубцов. Они провели эксперименты по регенерации кожи.
Исследователи обратили внимание, что раны могут заживать, при этом не оставляя сильных рубцов. Из результатов проведённой работы стало известно, что фибробласты, являющиеся элементами соединительной ткани, не являются единой популяцией. Экспертами было определено четыре вида клеток. Их состав определяет количество имеющихся шрамов. Кожный покров эмбрионов, которые развиваются, постепенно регенерируется.
Доктор Юваль Ринкевич, заметил, что исследователи в дальнейшем планируют воспользоваться экспериментальными методиками, для достижения полного заживления ран. Это касается взрослых людей. Учёные отмечают, что в процессе развития организма, часть клеток уменьшается. При этом увеличивается количество рубцов.
Эксперты осуществили пересадку фибробластов из эмбрионов мышей в тело другого организма (животного). В данном случае шрамы становились не такими заметными. В дальнейшем учёные хотят провести идентификацию генов, определение динамики этого способа, тестирование методики на людях.
Недавно «Dni24» сообщали, что учёные выяснили, как лук воздействует на организм людей. Исследователи отметили, что в данном растении содержится масса полезных веществ.
Исследователи обратили внимание, что раны могут заживать, при этом не оставляя сильных рубцов. Из результатов проведённой работы стало известно, что фибробласты, являющиеся элементами соединительной ткани, не являются единой популяцией. Экспертами было определено четыре вида клеток. Их состав определяет количество имеющихся шрамов. Кожный покров эмбрионов, которые развиваются, постепенно регенерируется.
Доктор Юваль Ринкевич, заметил, что исследователи в дальнейшем планируют воспользоваться экспериментальными методиками, для достижения полного заживления ран. Это касается взрослых людей. Учёные отмечают, что в процессе развития организма, часть клеток уменьшается. При этом увеличивается количество рубцов.
Эксперты осуществили пересадку фибробластов из эмбрионов мышей в тело другого организма (животного). В данном случае шрамы становились не такими заметными. В дальнейшем учёные хотят провести идентификацию генов, определение динамики этого способа, тестирование методики на людях.
Недавно «Dni24» сообщали, что учёные выяснили, как лук воздействует на организм людей. Исследователи отметили, что в данном растении содержится масса полезных веществ.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00