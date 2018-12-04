АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных сцен
EUR 75.39 USD 66.29
Курс валют на 04.12.2018

Учёные: Раны на теле человека способны заживать без заметных рубцов

Немецкие учёные изучают, как раны способны заживать, при этом не оставляя на теле человека заметных рубцов. Они провели эксперименты по регенерации кожи.

Учёные: Раны на теле человека способны заживать без заметных рубцов


Исследователи обратили внимание, что раны могут заживать, при этом не оставляя сильных рубцов. Из результатов проведённой работы стало известно, что фибробласты, являющиеся элементами соединительной ткани, не являются единой популяцией. Экспертами было определено четыре вида клеток. Их состав определяет количество имеющихся шрамов. Кожный покров эмбрионов, которые развиваются, постепенно регенерируется.

Доктор Юваль Ринкевич, заметил, что исследователи в дальнейшем планируют воспользоваться экспериментальными методиками, для достижения полного заживления ран. Это касается взрослых людей. Учёные отмечают, что в процессе развития организма, часть клеток уменьшается. При этом увеличивается количество рубцов.

Учёные: Раны на теле человека способны заживать без заметных рубцов


Эксперты осуществили пересадку фибробластов из эмбрионов мышей в тело другого организма (животного). В данном случае шрамы становились не такими заметными. В дальнейшем учёные хотят провести идентификацию генов, определение динамики этого способа, тестирование методики на людях.

Недавно «Dni24» сообщали, что учёные выяснили, как лук воздействует на организм людей. Исследователи отметили, что в данном растении содержится масса полезных веществ.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Раны на теле человека способны заживать
Актера Олега Василькова уличили в супружеской
На острове в Ла-Манше обнаружили могилы дельфина
Ляйсан Утяшева на шоу «Танцы» повторила образ
В Москве в возрасте 81 года скончался писатель
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных
Алексей Долматов прокомментировал скандал с
Звезда Дома-2 Колян Должанский принял участие в
Алла Пугачева в Instagram поделилась с
Звезда Дома-2 Элина Камирен рассказала, что
Эксперт: Жаропонижающие средства могут быть
Татьяна Навка рассказала об унижениях со стороны
Андрей Мерзликин получил эксклюзивное украшение
Вседорожную версию Lada Vesta окрасят в
Ученые: Место рождения и культура оказывают
Hyundai и Kia выпустят пикапы на единой платформе
Самые нелепые воскрешения киношных персонажей в
Эвелина Бледанс увезла перенесшего операцию сына
Новая молекула железа сделает производство
Кристина Орбакайте показала совместное фото с
Анна Седокова рассказала, что не состоит в
Ученые рассказали об опасности работы стоя
Наталья Черемисина пояснила, почему не стала
Лолита Милявская раздаст долги и уедет из России
Ученые: Студентам не обязательно жертвовать сном
Звезда Дома-2 Элина Камирен призналась, что
Певица Жасмин стала ведущей на молдавском
Валерий Леонтьев устал от работы и готовится
Агата Муцениеце в Instagram выложила снимок
Певица София Ротару пообещала выступать, пока
Просмотреть все новости