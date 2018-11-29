Ученые рассказали, как регулярное потребление лука влияет на человеческий организм
Исследователи выяснили особенности воздействия лука на человеческий организм. Лук обладает большим количеством полезных веществ. Сюда стоит отнести железо, кальций, фолиевую кислоту, клетчатку, витамин С и др.
К самому мощному компоненту данного продукта стоит отнести кверцетин. Он замедляет развитие окислительных повреждений тканей, а также клеток. Из этого следует, что лук обладает омолаживающими свойствами. Употребляя его в пищу можно улучшить функционирование системы кровообращения, сердечной мышцы. Лук нормализует уровень холестерола. Его постоянное употребление детоксицирует канцерогены, которые имеются в пище. Если сочетать его с куркумой, наблюдается синергетический эффект, уменьшающий риск образования рака в толстой кишке. Сок лука убивает либо замедляет рост определённых микроорганизмов, которые способны вызывать пищевые отравления. Данное растение снижает воспалительные процессы, стимулируя человеческую иммунную систему. Лук очень полезный для аллергиков.
Употребляя регулярно в пищу данное растение, человек может повысить инсулин. Это является профилактикой диабета. Благодаря наличию в нём рутина, снижается количество тромбовых образований. В свою очередь аминокислота гомоцистеин уменьшит выработку гормонов серотонина, норадреналина, дофамина. В луке имеется много фолатома, который воздействует на сон, а также настроение. Продукт улучшает умственную активность.
К самому мощному компоненту данного продукта стоит отнести кверцетин. Он замедляет развитие окислительных повреждений тканей, а также клеток. Из этого следует, что лук обладает омолаживающими свойствами. Употребляя его в пищу можно улучшить функционирование системы кровообращения, сердечной мышцы. Лук нормализует уровень холестерола. Его постоянное употребление детоксицирует канцерогены, которые имеются в пище. Если сочетать его с куркумой, наблюдается синергетический эффект, уменьшающий риск образования рака в толстой кишке. Сок лука убивает либо замедляет рост определённых микроорганизмов, которые способны вызывать пищевые отравления. Данное растение снижает воспалительные процессы, стимулируя человеческую иммунную систему. Лук очень полезный для аллергиков.
Употребляя регулярно в пищу данное растение, человек может повысить инсулин. Это является профилактикой диабета. Благодаря наличию в нём рутина, снижается количество тромбовых образований. В свою очередь аминокислота гомоцистеин уменьшит выработку гормонов серотонина, норадреналина, дофамина. В луке имеется много фолатома, который воздействует на сон, а также настроение. Продукт улучшает умственную активность.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00