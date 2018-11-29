Ученые рассказали, как регулярное потребление лука влияет на человеческий организм





К самому мощному компоненту данного продукта стоит отнести кверцетин. Он замедляет развитие окислительных повреждений тканей, а также клеток. Из этого следует, что лук обладает омолаживающими свойствами. Употребляя его в пищу можно улучшить функционирование системы кровообращения, сердечной мышцы. Лук нормализует уровень холестерола. Его постоянное употребление детоксицирует канцерогены, которые имеются в пище. Если сочетать его с куркумой, наблюдается синергетический эффект, уменьшающий риск образования рака в толстой кишке. Сок лука убивает либо замедляет рост определённых микроорганизмов, которые способны вызывать пищевые отравления. Данное растение снижает воспалительные процессы, стимулируя человеческую иммунную систему. Лук очень полезный для аллергиков.Употребляя регулярно в пищу данное растение, человек может повысить инсулин. Это является профилактикой диабета. Благодаря наличию в нём рутина, снижается количество тромбовых образований. В свою очередь аминокислота гомоцистеин уменьшит выработку гормонов серотонина, норадреналина, дофамина. В луке имеется много фолатома, который воздействует на сон, а также настроение. Продукт улучшает умственную активность.