Алексей Долматов прокомментировал скандал с любовницей и расставание с Кети Топурией
Певец Алексей Долматов, выступающий на сцене как рэпер Гуф, решил раскрыть фанатам детали инцидента с его секретной любовницей. При этом он подчеркнул, что расстаться с Кети Топурией ему пришлось по другой причине.
После скандала из-за разрыва Алексея Долматова и певицы на связь вышла любовница артиста Яна. Установив видеосвязь с фолловерами в сети Instagram, Гуф решил не отрицать, что у него действительно имелись отношения сексуального характера с данной девушкой, но рэпер поставил под сомнение ее репутацию. Также артист пообещал вскоре выпустить композицию “Опасный пассажир”, в котором прояснит детали отношений с любовницей. Гуф отметил, что данная ситуация едва не привела его на программу Андрея Малахова.
Алексей Долматов признался, что дружба с Кети Топурией сохранялась на протяжении нескольких лет, и он продолжит любить ее до конца своей жизни.
После скандала из-за разрыва Алексея Долматова и певицы на связь вышла любовница артиста Яна. Установив видеосвязь с фолловерами в сети Instagram, Гуф решил не отрицать, что у него действительно имелись отношения сексуального характера с данной девушкой, но рэпер поставил под сомнение ее репутацию. Также артист пообещал вскоре выпустить композицию “Опасный пассажир”, в котором прояснит детали отношений с любовницей. Гуф отметил, что данная ситуация едва не привела его на программу Андрея Малахова.
Алексей Долматов признался, что дружба с Кети Топурией сохранялась на протяжении нескольких лет, и он продолжит любить ее до конца своей жизни.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00