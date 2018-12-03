Алексей Долматов прокомментировал скандал с любовницей и расставание с Кети Топурией

После скандала из-за разрыва Алексея Долматова и певицы на связь вышла любовница артиста Яна. Установив видеосвязь с фолловерами в сети Instagram, Гуф решил не отрицать, что у него действительно имелись отношения сексуального характера с данной девушкой, но рэпер поставил под сомнение ее репутацию. Также артист пообещал вскоре выпустить композицию “Опасный пассажир”, в котором прояснит детали отношений с любовницей. Гуф отметил, что данная ситуация едва не привела его на программу Андрея Малахова.Алексей Долматов признался, что дружба с Кети Топурией сохранялась на протяжении нескольких лет, и он продолжит любить ее до конца своей жизни.