АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных сцен
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Алексей Долматов прокомментировал скандал с любовницей и расставание с Кети Топурией

Певец Алексей Долматов, выступающий на сцене как рэпер Гуф, решил раскрыть фанатам детали инцидента с его секретной любовницей. При этом он подчеркнул, что расстаться с Кети Топурией ему пришлось по другой причине.
Алексей Долматов прокомментировал скандал с любовницей и расставание с Кети Топурией

После скандала из-за разрыва Алексея Долматова и певицы на связь вышла любовница артиста Яна. Установив видеосвязь с фолловерами в сети Instagram, Гуф решил не отрицать, что у него действительно имелись отношения сексуального характера с данной девушкой, но рэпер поставил под сомнение ее репутацию. Также артист пообещал вскоре выпустить композицию “Опасный пассажир”, в котором прояснит детали отношений с любовницей. Гуф отметил, что данная ситуация едва не привела его на программу Андрея Малахова.

Алексей Долматов признался, что дружба с Кети Топурией сохранялась на протяжении нескольких лет, и он продолжит любить ее до конца своей жизни.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актера Олега Василькова уличили в супружеской
На острове в Ла-Манше обнаружили могилы дельфина
Ляйсан Утяшева на шоу «Танцы» повторила образ
В Москве в возрасте 81 года скончался писатель
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных
Алексей Долматов прокомментировал скандал с
Звезда Дома-2 Колян Должанский принял участие в
Алла Пугачева в Instagram поделилась с
Звезда Дома-2 Элина Камирен рассказала, что
Эксперт: Жаропонижающие средства могут быть
Татьяна Навка рассказала об унижениях со стороны
Андрей Мерзликин получил эксклюзивное украшение
Вседорожную версию Lada Vesta окрасят в
Ученые: Место рождения и культура оказывают
Hyundai и Kia выпустят пикапы на единой платформе
Самые нелепые воскрешения киношных персонажей в
Эвелина Бледанс увезла перенесшего операцию сына
Новая молекула железа сделает производство
Кристина Орбакайте показала совместное фото с
Анна Седокова рассказала, что не состоит в
Ученые рассказали об опасности работы стоя
Наталья Черемисина пояснила, почему не стала
Лолита Милявская раздаст долги и уедет из России
Ученые: Студентам не обязательно жертвовать сном
Звезда Дома-2 Элина Камирен призналась, что
Певица Жасмин стала ведущей на молдавском
Валерий Леонтьев устал от работы и готовится
Агата Муцениеце в Instagram выложила снимок
Певица София Ротару пообещала выступать, пока
Эксперт рассказал о причинах, сопутствовавших
Просмотреть все новости