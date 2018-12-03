Hyundai и Kia выпустят пикапы на единой платформе





Hyundai 4 года назад на автосалон, размещающийся в Детройте, привезла концептуальную версию пикапа Santa Cruz. После этого руководство компании загорелось идеей построить на основе данной версии серийную модель. Теперь корейцы находятся на финишной прямой. Люк Донкервольке, являющийся шеф-дизайнером концерна Hyundai Motor, заявил, что они уже полностью согласовали дизайн будущей серийной версии пикапа. Сейчас авто готовят к дорожным испытаниям, а также к серийному производству. Основой новинки является шасси кросса Tucson следующей генерации. На авторынок новый Hyundai в кузове пикап выпустят не ранее 2020 года. После этого Kia также представит свою версию. Авто наделят общей технической начинкой. Транспортные средства будут отличаться только по своему дизайну.Для пикапов брендов Kia и Hyundai главную конкуренцию в Соединённых Штатах составит Volkswagen Tarok. Данное авто построено на основе кросса Tiguan. А вот на территории Европы транспортные средства будут конкурировать с Fiat Toro.