Hyundai и Kia выпустят пикапы на единой платформе
Представители компании Hyundai объявили, что вскоре в модельном ряду появится новый пикап. Руководство бренда уже утвердило дизайн авто. В настоящее время думают о выпуске аналогичной версии под брендом Kia.
Hyundai 4 года назад на автосалон, размещающийся в Детройте, привезла концептуальную версию пикапа Santa Cruz. После этого руководство компании загорелось идеей построить на основе данной версии серийную модель. Теперь корейцы находятся на финишной прямой. Люк Донкервольке, являющийся шеф-дизайнером концерна Hyundai Motor, заявил, что они уже полностью согласовали дизайн будущей серийной версии пикапа. Сейчас авто готовят к дорожным испытаниям, а также к серийному производству. Основой новинки является шасси кросса Tucson следующей генерации. На авторынок новый Hyundai в кузове пикап выпустят не ранее 2020 года. После этого Kia также представит свою версию. Авто наделят общей технической начинкой. Транспортные средства будут отличаться только по своему дизайну.
Для пикапов брендов Kia и Hyundai главную конкуренцию в Соединённых Штатах составит Volkswagen Tarok. Данное авто построено на основе кросса Tiguan. А вот на территории Европы транспортные средства будут конкурировать с Fiat Toro.
Hyundai 4 года назад на автосалон, размещающийся в Детройте, привезла концептуальную версию пикапа Santa Cruz. После этого руководство компании загорелось идеей построить на основе данной версии серийную модель. Теперь корейцы находятся на финишной прямой. Люк Донкервольке, являющийся шеф-дизайнером концерна Hyundai Motor, заявил, что они уже полностью согласовали дизайн будущей серийной версии пикапа. Сейчас авто готовят к дорожным испытаниям, а также к серийному производству. Основой новинки является шасси кросса Tucson следующей генерации. На авторынок новый Hyundai в кузове пикап выпустят не ранее 2020 года. После этого Kia также представит свою версию. Авто наделят общей технической начинкой. Транспортные средства будут отличаться только по своему дизайну.
Для пикапов брендов Kia и Hyundai главную конкуренцию в Соединённых Штатах составит Volkswagen Tarok. Данное авто построено на основе кросса Tiguan. А вот на территории Европы транспортные средства будут конкурировать с Fiat Toro.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:43