Самые нелепые воскрешения киношных персонажей в сиквелах





В 4-й части «Форсажа» избранница Доминика Торетто погибла, а её возлюбленный отомстил убийцам, лишив жизни его невесту. В конце фильма-продолжения «Форсаж 5: Быстрая пятёрка» зрителям сообщают, что в действительности Летти жива, а 6-я часть фильма поясняет – спасшаяся героиня всё это время не возвращалась к своему жениху из-за потери памяти. Подобные повороты в сюжетных линиях свойственны, как правило, мексиканским мелодрамам, но никак не мужским боевикам. Кроме того, получается, что в «Форсаже 4» гангстеры, погибшие от рук Доминика, покараны им не совсем заслуженно.«Звёздный путь 2» назван критиками лучшей полнометражной кинокартиной из цикла Star Trek. В финале полувулканец Спок жертвует собой ради спасения друзей и космического корабля, заходя в наполненный смертельной радиацией двигательный отсек для починки системы. Сцена прощания с умирающим Споком – одна из самых эмоциональных в истории «Звёздного пути».Картина завершается космическими похоронами персонажа, однако уже в следующей части герои выясняют, что их друга возможно воскресить, а потому они на протяжении всей серии предпринимают попытки этого. Разочаровывает то, что процесс скорее можно отнести к мистическому, а не к научно-фантастическому: Спока «собирают» по частицам из остатков души и клонированного тела. Подобная нелепость получается, когда киноактёр сначала пытается распрощаться с циклом, а после заявляет о готовности продолжать участвовать в съёмках.После того как Джина Грей терпит поражение в противостоянии со своим «альтер эго» Фениксом, она сознательно погибает. В сиквеле главная героиня возвращается уже как отрицательный персонаж, но её восстановление смотрелось в ленте довольно нелепо и необоснованно. Получается, что Джину воскресили лишь для того, чтобы её убил Росомаха, но уже как злодейку. Далеко не всем поклонникам кинематографической вселенной Marvel понравилось подобное нивелирование героизма Джин Грей, проявленного ею в предыдущей части картины.В первом фильме бессмертным остаётся лишь Коннор МакЛауд, расправившийся со своими врагами. Все друзья главного героя гибнут, включая наставника Хуана Рамиреса, геройская смерть которого настигла его во время защиты им супруги своего подопечного.Казалось бы, история Рамиреса завершена. Однако во второй части «Горца» на планете появляются другие бессмертные, а потому война возобновляется. Вскоре Коннор выясняет, что имеется способ вызвать погибшего в первой части фильма учителя из небытия – для очередной порции совместных сцен. Естественно, зрители всегда рады Шону Коннери в кадре, но ведь не ценой подобной нелепости, нарушающей правила цикла.В финале первой части криминального боевика главный герой Джейсона Стейтема выпадает из вертолёта на большой высоте, с грохотом приземляясь на асфальт. Естественно, выжить в такой ситуации просто нереально, даже в кино. Но для создателей «Адреналина» нет ничего невозможного, и в сиквеле Чев оказывается снова на ногах. Как выяснилось, после падения у него «всего лишь» остановилось сердце, а потому орган был ему заменен искусственным. Что касается костей и черепа, они фантастическим образом оказались в целости и сохранности.Седьмой частью хоррор-эпопеи создатели решили завершить цикл. Через 20 лет после своего первого ужасающего столкновения со злодеем Майклом Майерсом Лори Стоуд должна была навсегда отделаться от него, лишив головы. Для реализации задумки на главную роль пригласили актрису Джейми Ли Кёртис, воплотившую на экране главную героиню ещё в первой части киносериала.Поскольку лента имела хороший успех в прокате, через 5 лет вышел очередной сиквел «Хэллоуин: Воскрешение». В нём «выяснилось», что Лори ошиблась и убила невиновного человека. Мало того, в начале фильма психопат лишает Лори жизни, сведя на нет её триумф в предыдущей серии. Наверное, трудно было бы выдумать более обидную пощёчину поклонникам героини.