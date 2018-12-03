АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Звёзды, воспользовавшиеся услугами суррогатных матерей
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Ученые рассказали об опасности работы стоя

Несмотря на то, что по мнению многих экспертов стоячий образ работы является достойной альтернативой сидячему, калифорнийский ученый доказал ложность данного мнения. По его словам, работа стоя может быть даже более вредной.

Ученые рассказали об опасности работы стоя


Фактически не существует достоверных исследований, которые доказывали бы преимущество того или иного способа перед другим. Стоячее положение создает впечатление активности, которое на самом деле является иллюзией. Рассматриваемое заблуждение стимулирует усталость и человек в результате, уделяет меньше времени физическим нагрузкам. Кроме того, такой вид работы может способствовать развитию повышенного риска сердечных заболеваний. Нагрузка на позвоночник также будет существенно выше в этом случае.

Эксперт рекомендует следовать определенному графику активности, который положительно скажется на здоровье и, при этом, повысит продуктивность. По мнению специалиста, стоит придерживаться следующего цикла: работа сидя в течение 20 минут, затем работа стоя 8 минут и в завершении 2 минуты разминки.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эвелина Бледанс увезла перенесшего операцию сына
Новая молекула железа сделает производство
Кристина Орбакайте показала совместное фото с
Анна Седокова рассказала, что не состоит в
Ученые рассказали об опасности работы стоя
Наталья Черемисина пояснила, почему не стала
Лолита Милявская раздаст долги и уедет из России
Ученые: Студентам не обязательно жертвовать сном
Звезда Дома-2 Элина Камирен призналась, что
Певица Жасмин стала ведущей на молдавском
Валерий Леонтьев устал от работы и готовится
Агата Муцениеце в Instagram выложила снимок
Певица София Ротару пообещала выступать, пока
Эксперт рассказал о причинах, сопутствовавших
Сестра Ольги Бузовой Анна снялась в клипе рэпера
Новый смартфон Huawei Nova 4 с дырявым экраном
Парапсихолог Ружена Кузина: В отношениях Юлии
Ученые: Гуава эффективно помогает от гипертонии
Ольга Бузова рассказала в Instagram, что после
Наталья Штурм опубликовала пляжные снимки из
Роза Сябитова мечтает встретить старость за
Samsung прорекламировала Galaxy Note 9 в соцсетях
Японские ученые разгадали главный секрет строения
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"
«Нет времени»: Ксения Бородина лишила детей
Российский футболист Алексей Ломакин был найден
В Башкирии после матча хоккеистов детской лиги
Юлия Проскурякова поразила поклонников стройной
Обещавший не посещать Россию Кикабидзе дал
Специалисты рассказали, как правильно действовать
Просмотреть все новости