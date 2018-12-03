Ученые рассказали об опасности работы стоя
Несмотря на то, что по мнению многих экспертов стоячий образ работы является достойной альтернативой сидячему, калифорнийский ученый доказал ложность данного мнения. По его словам, работа стоя может быть даже более вредной.
Фактически не существует достоверных исследований, которые доказывали бы преимущество того или иного способа перед другим. Стоячее положение создает впечатление активности, которое на самом деле является иллюзией. Рассматриваемое заблуждение стимулирует усталость и человек в результате, уделяет меньше времени физическим нагрузкам. Кроме того, такой вид работы может способствовать развитию повышенного риска сердечных заболеваний. Нагрузка на позвоночник также будет существенно выше в этом случае.
Эксперт рекомендует следовать определенному графику активности, который положительно скажется на здоровье и, при этом, повысит продуктивность. По мнению специалиста, стоит придерживаться следующего цикла: работа сидя в течение 20 минут, затем работа стоя 8 минут и в завершении 2 минуты разминки.
Фактически не существует достоверных исследований, которые доказывали бы преимущество того или иного способа перед другим. Стоячее положение создает впечатление активности, которое на самом деле является иллюзией. Рассматриваемое заблуждение стимулирует усталость и человек в результате, уделяет меньше времени физическим нагрузкам. Кроме того, такой вид работы может способствовать развитию повышенного риска сердечных заболеваний. Нагрузка на позвоночник также будет существенно выше в этом случае.
Эксперт рекомендует следовать определенному графику активности, который положительно скажется на здоровье и, при этом, повысит продуктивность. По мнению специалиста, стоит придерживаться следующего цикла: работа сидя в течение 20 минут, затем работа стоя 8 минут и в завершении 2 минуты разминки.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 19:00