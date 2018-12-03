Звезда Дома-2 Элина Камирен призналась, что проект ей больше не интересен.





Экс-участница телепроекта Дом-2 Элина Камирен рассказала, что после ухода за периметр перестала наблюдать за тем, что творится на шоу.Для девушки проект теперь в прошлом, но о нём она вспоминает с улыбкой, ведь именно благодаря такому жизненному опыту, у неё в настоящее время есть дочь Александра. Бывшая участница телестройки объясняет такое отношение к Дому-2 тем, что знает всю кухню проекта изнутри, поэтому ей не интересно.На вопрос, жалеет ли девушка о пребывании на телешоу, она отвечает "Нет!", пусть любовь на века там не встретила, но счастье точно нашла и не только его, но и популярность, которая в повседневной жизни оказалась очень полезной, говорит Карякина.Напомним, что у Элины на проекте было двое серьёзных отношений. В начале она строила любовь с Алексеем Самсоновым, но после рукоприкладств в свою сторону и многочисленных оскорблений, ей пришлось разорвать отношения и покинуть телепроект.После возвращения на Дом-2 Элина влюбилась в Александра Задойнова с которым они ушли за периметр, родили ребенка, но после расстались.