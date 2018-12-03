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Новый смартфон Huawei Nova 4 с дырявым экраном анонсируют 17 декабря

Компания Huawei 17 декабря планирует представить новый смартфон с отверстием в дисплее. Среди других особенностей новинки стоит отметить мощный процессор kirin 980, а также тройную камеру.

Новый смартфон Huawei Nova 4 с дырявым экраном анонсируют 17 декабря


Как стало известно, смартфон действительно будет оснащен сквозной дырой, более того, она будет находиться в активной зоне сенсорного монитора. На текущий момент нет сведений касательно предназначения отверстия, а также о том, будет ли оно каким-либо образом влиять на работу гаджета. Тем не менее, некоторые изображения новинки были опубликованы инсайдером, в связи с чем, стала известна конкретная дата анонса необычного смартфона.

Отмечается, что модель будет оснащена одним из мощнейших процессоров на текущий момент, kirin 980. Кроме того, на задней панели будет расположена тройная камера, а в качестве ОС планируются использовать новейшую Android 9.0 Pie.



 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:42

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