Новый смартфон Huawei Nova 4 с дырявым экраном анонсируют 17 декабря





Как стало известно, смартфон действительно будет оснащен сквозной дырой, более того, она будет находиться в активной зоне сенсорного монитора. На текущий момент нет сведений касательно предназначения отверстия, а также о том, будет ли оно каким-либо образом влиять на работу гаджета. Тем не менее, некоторые изображения новинки были опубликованы инсайдером, в связи с чем, стала известна конкретная дата анонса необычного смартфона.Отмечается, что модель будет оснащена одним из мощнейших процессоров на текущий момент, kirin 980. Кроме того, на задней панели будет расположена тройная камера, а в качестве ОС планируются использовать новейшую Android 9.0 Pie.