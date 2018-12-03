Ученые: Гуава эффективно помогает от гипертонии
Американские ученые установили, какой фрукт может эффективно помочь от гипертонии. По словам исследователей, в случае ежедневного употребления гуавы на завтрак, значительно улучшается человеческое здоровье.
По словам американского профессора Дэвида Уильямса, такой фрукт, как гуава, произрастающий на территории тропических, а также субтропических регионов, может стать хорошей альтернативой в профилактике гипертонии. В случае ежедневного употребления гуавы до еды у человека уменьшается кровяное давление. Специалисты считают, что данный фрукт может уменьшить показатели артериального давления. В данном случае у людей намного улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Употребляя в пищу большое количество данного тропического фрукта, человек снижает уровень возникновения диабета. Также уменьшается концентрация «плохого» холестерина в человеческом организме.
«Dni24» ранее сообщали, что, по словам учёных деятелей, регулярное употребление лука в пищу влияет на организм человека.
По словам американского профессора Дэвида Уильямса, такой фрукт, как гуава, произрастающий на территории тропических, а также субтропических регионов, может стать хорошей альтернативой в профилактике гипертонии. В случае ежедневного употребления гуавы до еды у человека уменьшается кровяное давление. Специалисты считают, что данный фрукт может уменьшить показатели артериального давления. В данном случае у людей намного улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Употребляя в пищу большое количество данного тропического фрукта, человек снижает уровень возникновения диабета. Также уменьшается концентрация «плохого» холестерина в человеческом организме.
«Dni24» ранее сообщали, что, по словам учёных деятелей, регулярное употребление лука в пищу влияет на организм человека.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:26