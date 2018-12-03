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Ученые: Гуава эффективно помогает от гипертонии

Американские ученые установили, какой фрукт может эффективно помочь от гипертонии. По словам исследователей, в случае ежедневного употребления гуавы на завтрак, значительно улучшается человеческое здоровье.

Ученые: Гуава эффективно помогает от гипертонии


По словам американского профессора Дэвида Уильямса, такой фрукт, как гуава, произрастающий на территории тропических, а также субтропических регионов, может стать хорошей альтернативой в профилактике гипертонии. В случае ежедневного употребления гуавы до еды у человека уменьшается кровяное давление. Специалисты считают, что данный фрукт может уменьшить показатели артериального давления. В данном случае у людей намного улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Употребляя в пищу большое количество данного тропического фрукта, человек снижает уровень возникновения диабета. Также уменьшается концентрация «плохого» холестерина в человеческом организме.

«Dni24» ранее сообщали, что, по словам учёных деятелей, регулярное употребление лука в пищу влияет на организм человека.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:26

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