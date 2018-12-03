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Роза Сябитова мечтает встретить старость за границей

Роза Сябитова призналась в желании состариться за границей и жить не на одну пенсию. Телеведущая отметила, что добилась известности для собственного материального благополучия.
Роза Сябитова мечтает встретить старость за границей

В минувшем году Роза Сябитова отправилась на пенсию, отметив, что всю жизнь работала, чтобы в старости жить не исключительно на госвыплаты. Она начала готовиться к старости еще с первой зарплаты, как отметила звезда. Изначально она вышла замуж, рожала детей и воспитывала их, а потом вкладывала средства в их образование и строила дома. В последние годы Сябитова строит загородные дома, чтобы вскоре сбежать от суеты Москвы.

Роза Сябитова отметила, что мечтала о курорте за рубежом, чтобы там встретить старость. Артистка рассматривает возможность покупки недвижимости на просторах Сицилии или Тенерифе. При этом теледива нередко обходит стороной россиян на отдыхе за границей, поскольку любит спокойствие и не радуется, когда ее узнают.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:07

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