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Алла Пугачева высоко оценила талант Светланы Лободы

Недавно Алла Пугачева высоко оценила талант Светланы Лободы и предрекла ей долгую популярность. Примадонна уверена, что успех ее коллеги зависит от ее юных поклонников.

Алла Пугачева высоко оценила талант Светланы Лободы

Светлана Лобода высоко ценит все, что о ней говорит Алла Пугачева. В доказательство того, что она следит за высказываниями Примадонны в своей адрес, исполнительница опубликовала в Instagram ролик, на котором запечатлено, как девочка подпевает ей на концерте. В комментарии к видео Светлана Лобода написала, что Алла Борисовна сказала, что ее юные фанаты будут взрослеть вместе со свой любимой певицей. В конце своего поста исполнительница поблагодарила за доверие родителей тех детей, которые посещают ее выступления.

Алла Пугачева высоко оценила талант Светланы Лободы

Подписчики певицы полностью согласились со словами Аллы Пугачевой. Также многие буквально засыпали девочку на видео комплиментами особо отметив ее энергичность. Видео успели просмотреть более 71 тысячи пользователей Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:31

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