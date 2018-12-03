Пиотровский утверждает, что в Эрмитаже запрещено снимать музыкальные клипы





Пиотровский утверждает, что руководить Эрмитажем чрезвычайно сложно, на это способен далеко не каждый человек. Руководитель должен обладать множеством качеств, включая высокий уровень организованности и образованности в разных отраслях. Несмотря на то, что работа весьма захватывающая, она не терпит отсутствия интереса к себе. Именно по этой причине увольняться следует тогда, когда энтузиазм пропадает, как и поступил бывший глава.Отметим, что Михаил Пиотровский занимает данный пост с 1992 года. В недавнем прошлом он приглашал японских котов, которых не пустили в музей в Хиросиме, посетить Эрмитаж.