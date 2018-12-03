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Пиотровский утверждает, что в Эрмитаже запрещено снимать музыкальные клипы

Директор Эрмитажа, Михаил Пиотровский, поделился некоторыми фактами о том, каково это – руководить заведением такого типа, после того, как уволился. По его словам, заниматься съемкой музыкальных клипов внутри запрещено.

Пиотровский утверждает, что в Эрмитаже запрещено снимать музыкальные клипы


Пиотровский утверждает, что руководить Эрмитажем чрезвычайно сложно, на это способен далеко не каждый человек. Руководитель должен обладать множеством качеств, включая высокий уровень организованности и образованности в разных отраслях. Несмотря на то, что работа весьма захватывающая, она не терпит отсутствия интереса к себе. Именно по этой причине увольняться следует тогда, когда энтузиазм пропадает, как и поступил бывший глава.

Отметим, что Михаил Пиотровский занимает данный пост с 1992 года. В недавнем прошлом он приглашал японских котов, которых не пустили в музей в Хиросиме, посетить Эрмитаж.



 
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Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:24

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