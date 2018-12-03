Пиотровский утверждает, что в Эрмитаже запрещено снимать музыкальные клипы
Директор Эрмитажа, Михаил Пиотровский, поделился некоторыми фактами о том, каково это – руководить заведением такого типа, после того, как уволился. По его словам, заниматься съемкой музыкальных клипов внутри запрещено.
Пиотровский утверждает, что руководить Эрмитажем чрезвычайно сложно, на это способен далеко не каждый человек. Руководитель должен обладать множеством качеств, включая высокий уровень организованности и образованности в разных отраслях. Несмотря на то, что работа весьма захватывающая, она не терпит отсутствия интереса к себе. Именно по этой причине увольняться следует тогда, когда энтузиазм пропадает, как и поступил бывший глава.
Отметим, что Михаил Пиотровский занимает данный пост с 1992 года. В недавнем прошлом он приглашал японских котов, которых не пустили в музей в Хиросиме, посетить Эрмитаж.
Пиотровский утверждает, что руководить Эрмитажем чрезвычайно сложно, на это способен далеко не каждый человек. Руководитель должен обладать множеством качеств, включая высокий уровень организованности и образованности в разных отраслях. Несмотря на то, что работа весьма захватывающая, она не терпит отсутствия интереса к себе. Именно по этой причине увольняться следует тогда, когда энтузиазм пропадает, как и поступил бывший глава.
Отметим, что Михаил Пиотровский занимает данный пост с 1992 года. В недавнем прошлом он приглашал японских котов, которых не пустили в музей в Хиросиме, посетить Эрмитаж.
Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:24