Россияне назвали главный признак прихода старости





Большая часть жителей РФ уверены, что официальный выход на пенсию не считается признаком старости. Около третей части опрошенных утверждают, что старыми можно считать людей, которые не в состоянии себя обеспечить всем необходимым. Также зависимость от других людей тоже можно отнести к старению. Ведь пожилым людям весьма трудно вести активный образ жизни и они нуждаются в помощи.Также многие россияне уверены, что наступление старости можно приостановить. Например, если часто выходить на прогулку или делать по утрам зарядку. Также здоровое питание и отсутствие вредных привычек поможет основаться молодым, как можно дольше.