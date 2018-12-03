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Егор Крид пожелал экс-участнице “Холостяка” Ульяне Пылаевой победы в шоу “Танцы”

Музыкант Егор Крид пожелал Ульяне Пылаевой одержать первенство в шоу “Танцы”. Певец высоко оценил танцевальные способности артистки, которая в одном из сезонов “Холостяка” сражалась за его сердце.
Егор Крид пожелал экс-участнице “Холостяка” Ульяне Пылаевой победы в шоу “Танцы”

На прошлых выходных на “ТНТ” дебютировал очередной выпуск шоу “Танцы”, где в пару к Ульяне Пылаевой попал Марк Куклин, представитель команды Мигеля. Участники на сцене танцевали хип-хоп в сопровождении композиции “Алло” в исполнении Егора Крида, и выступление оказалось высоко оценено судьями проекта. Танец также понравился исполнителю, который знаком с Пылаевой благодаря съемкам в шоу “Холостяк”. В микроблоге на просторах Instagram певец обнародовал фрагмент показанного на ТВ выступления девушки, желая ей победы.

Ульяна Пылаева тоже не оставила без внимания недавнее выступление, отметив, что под музыку Егора Крида она танцует исключительно о любви. В свое время артистка покинула реалити-шоу “Холостяк” после второго выпуска программы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:37

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