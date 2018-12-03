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В Воронеже на снегу спортивной площадки нарисовали огромные половые органы

Рисунки мужских половых органов появились на заснеженной спортивной площадке в Воронеже. Творчество местных подростков из окон наблюдали жители близлежащих домов.
В Воронеже на снегу спортивной площадки нарисовали огромные половые органы

Подростки из Воронежа решили отпраздновать наступление первого дня зимы, устроив творческое состязание прямо на заснеженной спортивной площадке. Несколько команд соревновалось в умении рисовать мужской половой орган огромных размеров. В заключении художественного “баттла” появилось пять схематических изображений пениса на снегу.

Как отметили в Сети, на рисунок таких размеров нужно потратить много времени, вытоптав очертания по шагам. Жители соседних домов отмечают, что им страшно представить, что подростки могут устроить во время каникул, когда им нечем будет заняться.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:11

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