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Эксперты анонсировали основные особенности новой версии Mazda 3

Специалисты анонсировали основные особенности новой версии Mazda 3. Транспортное средство данной модели первой генерации представили в 2003 г.

Эксперты анонсировали основные особенности новой версии Mazda 3


Автобренд за пятнадцать лет распродал свыше 6 000 000 автомобилей трёх генераций. Последний автомобиль получился более бескомпромиссным по дизайну, а также инжинирингу. В ходе строительства хэтчбека, основой выступала новая платформа, повысившая жесткость кузова транспортного средства на кручение. Специалисты марки отказались применять многорычажную подвеску. Её заменили более дешёвой полунезависимой балкой. Представителями автобренда отмечается, что управляемость транспортного средства в данном случае не ухудшиться. На авторынок первым выведут седан. Данное транспортное средство от своего предшественника отличается тем, что имеет массу различных кузовных элементов которые являются общими с авто версии хетчбэка.



«Dni24» ранее сообщали, что Aston Martin собирается сконструировать три вариации Valkyrie. Специалисты бренда в конструкции кузова собираются использовать углеродное волокно.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:35

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