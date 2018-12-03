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Мединский: В ФСБ обнаружены новые доказательства подвига 28 панфиловцев

В архивах ФСБ найдены новые документы, доказывающие подвиг 28 бойцов Панфиловской дивизии, вступивших в неравный бой с 50-ю танками, об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. Политик сослался на некое дело под грифом «Смерш», а также показания бывшего военного командира 1075-го гвардейского стрелкового полка Ахмеджана Мухамедьярова и начальника штаба этого же полка Андрея Веткова.

Мединский: В ФСБ обнаружены новые доказательства подвига 28 панфиловцев


Со слов Мухамедьярова следует, что в направлении, которое удерживали панфиловцы, двумя эшелонами двигалась колонна из более 50 танков. Продолжительность боя составила 4-5 часов. За это время бойцы Панфиловской дивизии уничтожили 18 единиц вражеской техники, однако все они были убиты прорвавшим линию обороны противником. Аналогичное описание героического подвига предоставил Андрей Ветков. Более подробные детали, раскрывающие информацию о сражении, указаны в документах дела «Смерш».

Впервые о 28 панфиловцах стало известно из статьи, опубликованной в 1942 году в газете «Красная звезда». Позднее было добавлено, что бой действительно состоялся, но приняли в нем участие не 28 человек, а гораздо больше. В 1948 году военный прокурор СССР Николай Афанасьев подготовил доклад, в котором он указал, что подвиг 28 панфиловцев является выдумкой журналистов. В свою очередь Мединский называет словоблудами тех, кто пытается опорочить подвиг, называя его легендой или мифом.



 
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Общество / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:16

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