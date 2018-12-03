Михаил Боярский требует вернуть цензуру и худсоветы





Боярский отметил, что после создания художественных комиссий для оценки произведений искусства нужно отбирать председателей по таким критериям, как ум, честь и совесть. По мнению артиста, известные культурные деятели Гафт, Фрейндлих и Волчек согласились бы вступить в худсовет в качестве члена комиссии. Михаил Боярский полагает, что в современном мире все чаще появляется плохая музыка, дешевые пьесы, мат, изменение классики по недопустимым лекалам и отсутствие драматургии. Актер уверен, что с такими проблемами современного искусства непременно справились бы худкомиссии, отметив, что ему в его время СССР не мешал играть в рок-группе, когда все тексты должны были согласовываться с членами комиссий.Михаил Боярский себя считает большим консерватором, а все новое ему кажется разрушительным. При этом сын артиста является депутатом Госдумы и уже разработал проект о регулировании в пределах соцсетей.