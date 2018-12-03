Михаил Боярский требует вернуть цензуру и худсоветы
Актер Михаил Боярский уверен, что в России необходимо вернуть действующую официально цензуру и художественные советы. По мнению артиста, любое творчество должно проходить через комиссию, прежде чем его увидит зритель.
Боярский отметил, что после создания художественных комиссий для оценки произведений искусства нужно отбирать председателей по таким критериям, как ум, честь и совесть. По мнению артиста, известные культурные деятели Гафт, Фрейндлих и Волчек согласились бы вступить в худсовет в качестве члена комиссии. Михаил Боярский полагает, что в современном мире все чаще появляется плохая музыка, дешевые пьесы, мат, изменение классики по недопустимым лекалам и отсутствие драматургии. Актер уверен, что с такими проблемами современного искусства непременно справились бы худкомиссии, отметив, что ему в его время СССР не мешал играть в рок-группе, когда все тексты должны были согласовываться с членами комиссий.
Михаил Боярский себя считает большим консерватором, а все новое ему кажется разрушительным. При этом сын артиста является депутатом Госдумы и уже разработал проект о регулировании в пределах соцсетей.
Боярский отметил, что после создания художественных комиссий для оценки произведений искусства нужно отбирать председателей по таким критериям, как ум, честь и совесть. По мнению артиста, известные культурные деятели Гафт, Фрейндлих и Волчек согласились бы вступить в худсовет в качестве члена комиссии. Михаил Боярский полагает, что в современном мире все чаще появляется плохая музыка, дешевые пьесы, мат, изменение классики по недопустимым лекалам и отсутствие драматургии. Актер уверен, что с такими проблемами современного искусства непременно справились бы худкомиссии, отметив, что ему в его время СССР не мешал играть в рок-группе, когда все тексты должны были согласовываться с членами комиссий.
Михаил Боярский себя считает большим консерватором, а все новое ему кажется разрушительным. При этом сын артиста является депутатом Госдумы и уже разработал проект о регулировании в пределах соцсетей.
ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:00