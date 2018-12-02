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Ubisoft приобрела i3D.net для улучшения качества мультиплеера в своих играх

Ubisoft Entertainment приобрела компанию i3D.net, с которой ранее уже сотрудничала. Данная покупка сделана в целях улучшения качества мультиплеера в играх студии.

Ubisoft приобрела i3D.net для улучшения качества мультиплеера в своих играх

Как известно, Ubisoft в настоящий момент является одним из лидеров игровой индустрии. На счету компании немало успешных франшиз, таких, как Assassin's Creed, Far Cry, и Tom Clancy's Rainbow Six. Аудитория этих игр неуклонно растёт, что в последнее время начало сказываться на качестве их мультиплеера. Многие игроки стали жаловаться на проблемы во время игры с другими пользователями. В компании не стали отрицать существующие проблемы и решили действовать, купив i3D.net, профессионала в предоставлении крупным брендам серверных мощностей и обеспечении хостинга. Выбор пал на данную фирму, так как французская студия уже ранее имела с ней успешный опыт сотрудничества.

Как известно, в данный момент i3D.net работает с большим количеством компаний, осуществляя доступ к различным играм десяткам миллионов игроков. О том, будет ли компания и далее осуществлять эту деятельность или полностью сосредоточится на проектах Ubisoft, не сообщается. Также осталась в тайне общая сумма осуществлённой сделки.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:07

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