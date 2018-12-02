"Умная" колонка Google Home Mini появилась в новом цвете





Home Mini представляет собой бюджетную умную колонку, которая обладает голосовым помощником от Google. Новый аква-цвет девайса напомнил оттенок зеленого или бирюзового моря.Теперь на рынке доступны четыре варианта Google Home Mini. Колонка, кроме нового оттенка, продается в розовом, темно-сером и светло-сером цвете. Очередной цвет производитель анонсировал еще в октябре. Средний ценник на девайс составляет 49 долларов.