"Умная" колонка Google Home Mini появилась в новом цвете
"Умная" колонка Google Home Mini вышла на рынок в новом цвете. Он выглядит более насыщенным, чем стандартный серый. У некоторых сложилось впечатление, что оттенок скопирован с коробки Tiffany & Co.
Home Mini представляет собой бюджетную умную колонку, которая обладает голосовым помощником от Google. Новый аква-цвет девайса напомнил оттенок зеленого или бирюзового моря.
Теперь на рынке доступны четыре варианта Google Home Mini. Колонка, кроме нового оттенка, продается в розовом, темно-сером и светло-сером цвете. Очередной цвет производитель анонсировал еще в октябре. Средний ценник на девайс составляет 49 долларов.
Home Mini представляет собой бюджетную умную колонку, которая обладает голосовым помощником от Google. Новый аква-цвет девайса напомнил оттенок зеленого или бирюзового моря.
Теперь на рынке доступны четыре варианта Google Home Mini. Колонка, кроме нового оттенка, продается в розовом, темно-сером и светло-сером цвете. Очередной цвет производитель анонсировал еще в октябре. Средний ценник на девайс составляет 49 долларов.
Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:30