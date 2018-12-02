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Виктория Романец на фотосессии в Instagram снялась со свиньей

Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2" Виктория Романец даже после ухода с реалити-шоу остается весьма популярной девушкой.

Вика зарабатывает рекламой в Instagram, а также работает моделью и блогером. И недавно на фотосессии в Instagram она снялась со свиньей.

Виктория Романец на фотосессии в Instagram снялась со свиньей

Жена Антона Гусева постоянно выкладывает различные интересные и модные фото, которые чрезвычайно нравятся его поклонникам и очень раздражают не менее многочисленных хейтеров. Многие утверждают, что она со своим мужем ведут псевдогламурный образ жизни и на самом деле вовсе не являются такими богемными мажорами, какими они себя представляют.

В очередном посте в Instagram девушка напомнила, что грядет год Свиньи, а потом резко перескакивает на другую тему и зачем-то спрашивает подписчиков, а будут ли те ставить елку.

Надо отметить, что подписчики бывшей участницы реалити-шоу больше обсудили поросёнка, чем ёлку и саму хозяйку аккаунта Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:48

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