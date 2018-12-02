В России растут продажи авто марки Jeep





В 2017 году владельцами автомобилей марки Jeep в РФ стали 64 человека. В октябре 2018 года этот показатель составил 192 транспортных средства. Сам же объем реализации вырос на 53,2%, в количественном выражении отметка достигла 1298 единиц.Наибольшим спросом в РФ пользуется модель Grand Cherokee. В прошлом году россияне приобрели 37 внедорожников, в октябре нынешнего года – 87 единиц. С января по октябрь объем продаж автомобиля составил 779 штук.На 134% выросла реализация модели Jeep Renegade. В количественном выражении дилеры оформили сделки на 297 единиц автомобиля. Позитивный тренд показали продажи машины Jeep Wrangler. В 2017 году удалось реализовать только 7 единиц авто, а в этом году – 39. Россияне также приобрели машины Jeep Compass, Jeep Renegade и Jeep Cherokee.