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В России растут продажи авто марки Jeep

Аналитики зафиксировали увеличение продаж на рынке России автомобилей марки Jeep. В октябре нынешнего года показатель вырос на 200%.

В России растут продажи авто марки Jeep

В 2017 году владельцами автомобилей марки Jeep в РФ стали 64 человека. В октябре 2018 года этот показатель составил 192 транспортных средства. Сам же объем реализации вырос на 53,2%, в количественном выражении отметка достигла 1298 единиц.

Наибольшим спросом в РФ пользуется модель Grand Cherokee. В прошлом году россияне приобрели 37 внедорожников, в октябре нынешнего года – 87 единиц. С января по октябрь объем продаж автомобиля составил 779 штук.

На 134% выросла реализация модели Jeep Renegade. В количественном выражении дилеры оформили сделки на 297 единиц автомобиля. Позитивный тренд показали продажи машины Jeep Wrangler. В 2017 году удалось реализовать только 7 единиц авто, а в этом году – 39. Россияне также приобрели машины Jeep Compass, Jeep Renegade и Jeep Cherokee.



 
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Экономика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:00

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