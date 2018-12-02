АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских женщин
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Жители Гамбурга восприняли огненный закат за начало Апокалипсиса

Жителей немецкого Гамбурга немало напугал огненный закат солнца, они даже восприняли его за начало Апокалипсиса. Многие стали звонить в пожарную инспекцию и сообщать о масштабном пожаре, на что тем оставалось лишь успокаивать сознательных граждан и объяснять, что это просто необычный для их региона закат.

Жители Гамбурга восприняли огненный закат за начало Апокалипсиса

«Кровавые закаты», типичные для Норвегии или Исландии, являются крайне редким явлением для городов Центральной Европы. Поэтому такой закат вызвал панику у жителей Гамбурга. На фоне непрекращающихся масштабных пожаров в Калифорнии это и не удивительно, ведь в прессе обсуждаются невероятные версии конспирологов о влиянии инопланетных цивилизаций на возникновение этой катастрофы.

Очевидцы необычного для Германии явления отмечают невероятную схожесть сюрреалистичного заката с масштабным пожаром. Людям казалось, что горят крыши домов, выбрасывая пламя на много метров вверх.

Скептики советуют людям, принявшим закат за начало Апокалипсиса, меньше читать и смотреть новостей о калифорнийских пожарах. Но есть всё же и те, кто считает необычное явление неким «знаком свыше», предвещающем скорый конец света.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Папа Римский Франциск зажег свечу во имя мира в
Непростая ситуация Софии Ротару: И с Россией
Жители Гамбурга восприняли огненный закат за
Aston Martin заявил, что планирует создать
Как подготовить автомобиль к зиме: 6 полезных
В Сети появилось фото беспроводных наушников
Вера Брежнева сделала тест на ВИЧ в прямом эфире
Эвелина Блёданс сфотографировалась в своём старом
Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина на грани нервного
Наташа Королева обижена на Игоря Николаева из-за
После поражения в бое с Александром Гвоздиком
Юлия Куварзина призналась, что не видела ни одной
Кроссовер KIA Soul третьего поколения появится в
«Дом-2»: Александра Черно впервые рассказала о
Ольга Бузова прямо на съемках откусила краковской
Звезду "Дома-2" Майю Донцову экстренно доставили
На Московском балу в Вене исполнили русскую
На "Песне года" Владимир Кузьмин впервые
Количество автомобилей в Китае достигло 325
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в
На выставке Computex 2019 покажут чипсет AMD X570
Экс-участник "Дома-2" Вова Гаути в пародии
Гибридный Porsche 911 появится не ранее 2022 года
При взрыве газа в Керчи пострадал один человек
Глюкоза раскрыла секрет крепких семейных отношений
Знаменитый таиландский пляж Maya Beach окружили
Отец Меган Маркл осудил Кейт Миддлтон за нападки
Музыканты группы "Чайф" устроили скандал в
Татьяна Догилева рассказала о причинах редкого
Amalgam продемонстрировал уникальную
Просмотреть все новости