Жители Гамбурга восприняли огненный закат за начало Апокалипсиса
Жителей немецкого Гамбурга немало напугал огненный закат солнца, они даже восприняли его за начало Апокалипсиса. Многие стали звонить в пожарную инспекцию и сообщать о масштабном пожаре, на что тем оставалось лишь успокаивать сознательных граждан и объяснять, что это просто необычный для их региона закат.
«Кровавые закаты», типичные для Норвегии или Исландии, являются крайне редким явлением для городов Центральной Европы. Поэтому такой закат вызвал панику у жителей Гамбурга. На фоне непрекращающихся масштабных пожаров в Калифорнии это и не удивительно, ведь в прессе обсуждаются невероятные версии конспирологов о влиянии инопланетных цивилизаций на возникновение этой катастрофы.
Очевидцы необычного для Германии явления отмечают невероятную схожесть сюрреалистичного заката с масштабным пожаром. Людям казалось, что горят крыши домов, выбрасывая пламя на много метров вверх.
Скептики советуют людям, принявшим закат за начало Апокалипсиса, меньше читать и смотреть новостей о калифорнийских пожарах. Но есть всё же и те, кто считает необычное явление неким «знаком свыше», предвещающем скорый конец света.
«Кровавые закаты», типичные для Норвегии или Исландии, являются крайне редким явлением для городов Центральной Европы. Поэтому такой закат вызвал панику у жителей Гамбурга. На фоне непрекращающихся масштабных пожаров в Калифорнии это и не удивительно, ведь в прессе обсуждаются невероятные версии конспирологов о влиянии инопланетных цивилизаций на возникновение этой катастрофы.
Очевидцы необычного для Германии явления отмечают невероятную схожесть сюрреалистичного заката с масштабным пожаром. Людям казалось, что горят крыши домов, выбрасывая пламя на много метров вверх.
Скептики советуют людям, принявшим закат за начало Апокалипсиса, меньше читать и смотреть новостей о калифорнийских пожарах. Но есть всё же и те, кто считает необычное явление неким «знаком свыше», предвещающем скорый конец света.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:00