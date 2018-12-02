Жители Гамбурга восприняли огненный закат за начало Апокалипсиса





«Кровавые закаты», типичные для Норвегии или Исландии, являются крайне редким явлением для городов Центральной Европы. Поэтому такой закат вызвал панику у жителей Гамбурга. На фоне непрекращающихся масштабных пожаров в Калифорнии это и не удивительно, ведь в прессе обсуждаются невероятные версии конспирологов о влиянии инопланетных цивилизаций на возникновение этой катастрофы.Очевидцы необычного для Германии явления отмечают невероятную схожесть сюрреалистичного заката с масштабным пожаром. Людям казалось, что горят крыши домов, выбрасывая пламя на много метров вверх.Скептики советуют людям, принявшим закат за начало Апокалипсиса, меньше читать и смотреть новостей о калифорнийских пожарах. Но есть всё же и те, кто считает необычное явление неким «знаком свыше», предвещающем скорый конец света.