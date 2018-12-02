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Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина на грани нервного срыва из-за особенностей развития сына

Бывшая участница "Дома-2" Мария Круглыхина практически на грани нервного срыва из-за поведения сына.

Развитие и поведение ребёнка заставляют молодую мамочку нервничать. В своём блоге Маша рассказала, что её младший сын практически не спит.

Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина на грани нервного срыва из-за особенностей развития сына

Напомним, что в настоящее время экс-участница находится в браке второй раз, и буквально в конце лета она стала мамой в третий раз. В своих социальных сетях Мария не раз выставляла посты на тему "материнства", большинство из которых, конечно, были вспомогательными для тех, кто только готовится к этой роли, но были и посты с тревожными нотками.

Молодая мама рассказала, что последнее время её сын Илья слишком пугает своим поведением: сон ребёнка сбился по непонятным причинам.

Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина на грани нервного срыва из-за особенностей развития сына

Маша переживает, что сон по два часа за целые сутки свидетельствует о наличии болезни, ведь не получая полноценного отдыха, организм перевозбуждается, и малышу становится только хуже.

Немного раньше у Ильи был здоровый сон, и он засыпал самостоятельно после купания, а теперь единственное место, где он может немного подремать, это улица, но ведь зимой не побудешь там более часу, потому что холодно.

Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина на грани нервного срыва из-за особенностей развития сына

Более всего беспокоит бывшую участницу телестройки то, что такое поведение может быть показателем того, что у малыша уже развивается болезнь. Но также она предположил, что возможно это связано с тем, что она "балуется чаем" чаще обычного.

Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина на грани нервного срыва из-за особенностей развития сына

Мамы дали совет обратиться немедленно к врачу и не ставить диагнозы самостоятельно. Есть и позитивная новость от Марии: несмотря на то, что она уже является многодетной мамочкой, она не оставляет мысль о четвертом ребёнке, но пока муж против.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:45

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