Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина на грани нервного срыва из-за особенностей развития сына





Развитие и поведение ребёнка заставляют молодую мамочку нервничать. В своём блоге Маша рассказала, что её младший сын практически не спит.Напомним, что в настоящее время экс-участница находится в браке второй раз, и буквально в конце лета она стала мамой в третий раз. В своих социальных сетях Мария не раз выставляла посты на тему "материнства", большинство из которых, конечно, были вспомогательными для тех, кто только готовится к этой роли, но были и посты с тревожными нотками.Молодая мама рассказала, что последнее время её сын Илья слишком пугает своим поведением: сон ребёнка сбился по непонятным причинам.Маша переживает, что сон по два часа за целые сутки свидетельствует о наличии болезни, ведь не получая полноценного отдыха, организм перевозбуждается, и малышу становится только хуже.Немного раньше у Ильи был здоровый сон, и он засыпал самостоятельно после купания, а теперь единственное место, где он может немного подремать, это улица, но ведь зимой не побудешь там более часу, потому что холодно.Более всего беспокоит бывшую участницу телестройки то, что такое поведение может быть показателем того, что у малыша уже развивается болезнь. Но также она предположил, что возможно это связано с тем, что она "балуется чаем" чаще обычного.Мамы дали совет обратиться немедленно к врачу и не ставить диагнозы самостоятельно. Есть и позитивная новость от Марии: несмотря на то, что она уже является многодетной мамочкой, она не оставляет мысль о четвертом ребёнке, но пока муж против.