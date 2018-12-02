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Марина Александрова показала в Instagram детское архивное фото

Марина Александрова решила поделиться с подписчиками воспоминаниями и показала на своей странице в социальной сети Instagram детское архивное фото. Звезда призналась, ей хочется сегодня капризничать, ощутив себя ребёнком.

Марина Александрова показала в Instagram детское архивное фото

Марина Александрова решила окунуться в воспоминания в выходной день и вспомнить, как она, будучи маленькой девочкой, проводила воскресные дни. Оказалось, будущая актриса предпочитала весь день лежать на диване, есть неполезную пищу и смотреть мультфильмы. Сейчас ничего этого знаменитость уже не может себе позволить. Помимо этого хозяйка аккаунта показала своим фанатам архивное детское фото, вспомнив, как раньше отец фотографировал её, а потом проявлял самостоятельно плёнку и делал фотографии, запечатлевая моменты, сохраняя память о них на много лет.

Марина Александрова показала в Instagram детское архивное фото

Поклонники обрадовались возможности увидеть кумира в столь юном возрасте. Они отметили, артистка является эталоном ребёнка своего поколения, что отражается в маленьком пальто с брошью в виде олимпийского мишки, а также косичках с большими белыми бантами. Пост стал быстро набирать одобрительные лайки и комплименты.



 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:19

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