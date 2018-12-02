Марина Александрова показала в Instagram детское архивное фото





Марина Александрова решила окунуться в воспоминания в выходной день и вспомнить, как она, будучи маленькой девочкой, проводила воскресные дни. Оказалось, будущая актриса предпочитала весь день лежать на диване, есть неполезную пищу и смотреть мультфильмы. Сейчас ничего этого знаменитость уже не может себе позволить. Помимо этого хозяйка аккаунта показала своим фанатам архивное детское фото, вспомнив, как раньше отец фотографировал её, а потом проявлял самостоятельно плёнку и делал фотографии, запечатлевая моменты, сохраняя память о них на много лет.Поклонники обрадовались возможности увидеть кумира в столь юном возрасте. Они отметили, артистка является эталоном ребёнка своего поколения, что отражается в маленьком пальто с брошью в виде олимпийского мишки, а также косичках с большими белыми бантами. Пост стал быстро набирать одобрительные лайки и комплименты.