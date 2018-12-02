Алла Пугачёва предрекает Светлане Лободе успешное будущее





Уже не один год Светлана Лобода занимает лидирующие позиции в отечественном шоу-бизнесе. Она даёт множество концертов, много гастролирует, её песни звучат на радио и телевидении. Такой известности Светлана добилась своим упорным трудом и настойчивостью. Некоторые сравнивают растущую успешность певицы с успехом молодой Пугачёвой.Кстати, Алла Борисовна по достоинству оценивает талант Лободы. Она даже побывала этим летом на её концерте в латвийской Юрмале. Пугачёва подошла после выступления к Светлане и сказала, что ей очень повезло, так как в зале много молодых людей, а значит, они будут расти вместе с творчеством Лободы и этим обеспечат ей огромный успех. Лобода в разговоре с Примадонной призналась, она благодарна родителям, которые приводят на концерты своих детей. Этим они заставляют певицу лично контролировать весь материал, включаемый в концерты, чтобы не подвести их доверия.Известно, главной и самой важной фанаткой и критиком Лободы является её старшая дочь. С ней она советуется в вопросах творчества. Именно советы дочери помогают ей правильно подбирать темы будущих хитов, которые станут интересны представителям разных поколений, говорит Светлана Лобода.