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Алла Пугачёва предрекает Светлане Лободе успешное будущее

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва предрекает популярной певице Светлане Лободе успешное будущее. По словам Аллы Борисовны, Лободе повезло иметь много молодых поклонников, которые будут взрослеть на её творчестве.

Алла Пугачёва предрекает Светлане Лободе успешное будущее

Уже не один год Светлана Лобода занимает лидирующие позиции в отечественном шоу-бизнесе. Она даёт множество концертов, много гастролирует, её песни звучат на радио и телевидении. Такой известности Светлана добилась своим упорным трудом и настойчивостью. Некоторые сравнивают растущую успешность певицы с успехом молодой Пугачёвой.

Кстати, Алла Борисовна по достоинству оценивает талант Лободы. Она даже побывала этим летом на её концерте в латвийской Юрмале. Пугачёва подошла после выступления к Светлане и сказала, что ей очень повезло, так как в зале много молодых людей, а значит, они будут расти вместе с творчеством Лободы и этим обеспечат ей огромный успех. Лобода в разговоре с Примадонной призналась, она благодарна родителям, которые приводят на концерты своих детей. Этим они заставляют певицу лично контролировать весь материал, включаемый в концерты, чтобы не подвести их доверия.

Алла Пугачёва предрекает Светлане Лободе успешное будущее

Известно, главной и самой важной фанаткой и критиком Лободы является её старшая дочь. С ней она советуется в вопросах творчества. Именно советы дочери помогают ей правильно подбирать темы будущих хитов, которые станут интересны представителям разных поколений, говорит Светлана Лобода.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:55

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