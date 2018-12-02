Сергей Лазарев показал танцы с Лерой Кудрявцевой за кулисами «Песни года»

Накануне в СК «Олимпийский» состоялся ежегодный концерт «Песня года», на котором традиционно появляются самые известные российские исполнители. Ведущими этого грандиозного мероприятия уже в 11-й раз стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.Отчитываясь перед своими подписчиками, Сергей Лазарев показал небольшой ролик, что происходило во время концерта за кулисами. И все смогли увидеть умиленно пританцовывающую Леру Кудрявцеву, к которой с большим удовольствием присоединился и сам певец.Совместные танцы Лазарева и Кудрявцевой вызвали массу позитивных откликов в Сети. Парочку называли классной, зажигательной и "супер-пупер-эффектной".