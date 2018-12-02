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Сергей Лазарев показал танцы с Лерой Кудрявцевой за кулисами «Песни года»

Сергей Лазарев показал в своем Instagram танцы с Лерой Кудрявцевой за кулисами «Песни года». Певец восхищенно заявил, что только так можно выдержать 6-часовой концертный марафон.

Сергей Лазарев показал танцы с Лерой Кудрявцевой за кулисами «Песни года»

Накануне в СК «Олимпийский» состоялся ежегодный концерт «Песня года», на котором традиционно появляются самые известные российские исполнители. Ведущими этого грандиозного мероприятия уже в 11-й раз стали Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

Отчитываясь перед своими подписчиками, Сергей Лазарев показал небольшой ролик, что происходило во время концерта за кулисами. И все смогли увидеть умиленно пританцовывающую Леру Кудрявцеву, к которой с большим удовольствием присоединился и сам певец.

Совместные танцы Лазарева и Кудрявцевой вызвали массу позитивных откликов в Сети. Парочку называли классной, зажигательной и "супер-пупер-эффектной".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:07

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