Александр Малинин поделился с поклонниками секретом своей молодости

Для празднования знаменательного события Александр Малинин выбрал одно из фешенебельных московских заведений. Поздравить юбиляра пришли его коллеги по шоу-бизнесу, в числе которых был и Николай Басков, порадовавший гостей исполнением своей композиции. Также на мероприятии присутствовали супруга артиста Эмма и его дети от разных браков за исключением старшей дочери Киры, которая вместе со второй женой певца в настоящее время проживает в США.Поклонники не могли не заметить, что, несмотря на солидный возраст, Александр Малинин выглядит так же, как и 30 лет назад. Они даже предположили, что перед юбилеем над внешностью звезды «колдовали» профессиональные косметологи. Однако певец опроверг эти домыслы, но он не стал скрывать, что пользуется «правильными» кремами. По его словам, секрет его молодости заключается в здоровом питании, а также в благотворном влиянии любви и секса.