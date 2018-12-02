АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Зарубежные звезды, покорившие сердца советских женщин
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Александр Малинин поделился с поклонниками секретом своей молодости

Популярный певец Александр Малинин недавно отпраздновал 60-летний юбилей. В эфире телешоу «Светская хроника» он рассказал о том, как проходило торжество, а также поделился с поклонниками секретом своей молодости.

Александр Малинин поделился с поклонниками секретом своей молодости

Для празднования знаменательного события Александр Малинин выбрал одно из фешенебельных московских заведений. Поздравить юбиляра пришли его коллеги по шоу-бизнесу, в числе которых был и Николай Басков, порадовавший гостей исполнением своей композиции. Также на мероприятии присутствовали супруга артиста Эмма и его дети от разных браков за исключением старшей дочери Киры, которая вместе со второй женой певца в настоящее время проживает в США.

Поклонники не могли не заметить, что, несмотря на солидный возраст, Александр Малинин выглядит так же, как и 30 лет назад. Они даже предположили, что перед юбилеем над внешностью звезды «колдовали» профессиональные косметологи. Однако певец опроверг эти домыслы, но он не стал скрывать, что пользуется «правильными» кремами. По его словам, секрет его молодости заключается в здоровом питании, а также в благотворном влиянии любви и секса.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актёр Иван Добронравов в первый раз стал отцом
Капуста эффективно защищает сердечно-сосудистую
Новый клип Арианы Гранде поставил рекорд на
Александр Кержаков проиграл Милане Тюльпановой
Цитрусовые и гранаты помогут избежать простудных
Отец Марии Максаковой оставил ее без наследства
Александр Малинин поделился с поклонниками
В Японии начались Ultra HD-телетрансляции в
Пять простых привычек, продлевающих жизнь человека
Гарик Мартиросян показал на фото свое сходство с
Ведический астролог из Индии Пунит Нахата дал
В Сети опубликовали удивительный снимок галактики
Xiaomi внесла в базу FCC новый неизвестный
В Китае представили электрокроссовер Aiways U5
Очевидцы заметили над Новосибирском загадочное
Существует "счастливый способ" борьбы с лишним
Бюджетный процессор Athlon 200GE разогнали до 3,9
Эксперты сравнили LADA Priora, Kalina и Granta
Авраам Руссо продаёт шикарный особняк в Москве за
Гибридные автомобили BMW будут переходить на
Старшая дочь Маши Распутиной винит отца за годы,
Звезде "Дома-2" Никите Шалюкову предложили
Филипп Киркоров и Николай Басков на «Песне года»
Apple перекрасила яблоко в красный цвет к неделе
Звезда "Дома-2" Александра Черно рассказала
В Киеве в спину застрелили 39-летнего иностранца
Самый дорогой внедорожник Karlmann King готовится
София Ротару отказалась выступать в Москве на
Египетская актриса Рания Юсеф за откровенный
Сервис Apple Music появится на колонках Amazon
Просмотреть все новости