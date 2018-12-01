В Киеве в спину застрелили 39-летнего иностранца





В связи с криминальным инцидентом было открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство».Следователи утверждают, что жертва нападения разговаривал с неизвестным мужчиной, после чего получил ранение, не совместимое с жизнью.Деталей происшествия не сообщается. Гражданин какой страны погиб, из какого оружия был произведен выстрел, также остается неизвестным.