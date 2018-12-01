В Киеве в спину застрелили 39-летнего иностранца
В Киеве в спину застрелили 39-летнего иностранца. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы полиции украинской столицы.
В связи с криминальным инцидентом было открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство».
Следователи утверждают, что жертва нападения разговаривал с неизвестным мужчиной, после чего получил ранение, не совместимое с жизнью.
Деталей происшествия не сообщается. Гражданин какой страны погиб, из какого оружия был произведен выстрел, также остается неизвестным.
В связи с криминальным инцидентом было открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство».
Следователи утверждают, что жертва нападения разговаривал с неизвестным мужчиной, после чего получил ранение, не совместимое с жизнью.
Деталей происшествия не сообщается. Гражданин какой страны погиб, из какого оружия был произведен выстрел, также остается неизвестным.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:45