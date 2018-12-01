Максим Галкин показал зимние забавы Лизы и Гарри

Поклонники Максима Галкина следят за его жизнью и обожают, когда артист публикует фото и виде в социальных сетях. Но больше всего они любят, когда в Instagram юмориста появляются Лиза и Гарри. Несколько минут назад на странице супруга знаменитой Примадонны появилось видео, на котором его наследники весело играют на улице, а также катаются на санках. В комментарии к посту Максим Галкин написал: "Зимние забавы".Подписчики артиста отреагировали моментально. Они начали писать: "Как быстро выросли ваши дети, они такие смешные, все в отца", " У ваших детей заразительный смех", " Спасибо за поднятое настроении, посмотрел ролик и заулыбался", "Супер, такой момент много стоит", "Изумительные дети. Сколько смотрю, один позитив". Всего за несколько десятков минут ролик с зимними забавами Лизы и Гарри просмотрели более 58 тысяч пользователей Сети.