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Максим Галкин показал зимние забавы Лизы и Гарри

В социальной сети Instagram Максим Галкин решил показать своим поклонникам зимние забавы Лизы и Гарри. Подписчики знаменитости пришли в полный восторг от новой публикации своего любимчика.

Максим Галкин показал зимние забавы Лизы и Гарри

Поклонники Максима Галкина следят за его жизнью и обожают, когда артист публикует фото и виде в социальных сетях. Но больше всего они любят, когда в Instagram юмориста появляются Лиза и Гарри. Несколько минут назад на странице супруга знаменитой Примадонны появилось видео, на котором его наследники весело играют на улице, а также катаются на санках. В комментарии к посту Максим Галкин написал: "Зимние забавы".

Максим Галкин показал зимние забавы Лизы и Гарри

Подписчики артиста отреагировали моментально. Они начали писать: "Как быстро выросли ваши дети, они такие смешные, все в отца", " У ваших детей заразительный смех", " Спасибо за поднятое настроении, посмотрел ролик и заулыбался", "Супер, такой момент много стоит", "Изумительные дети. Сколько смотрю, один позитив". Всего за несколько десятков минут ролик с зимними забавами Лизы и Гарри просмотрели более 58 тысяч пользователей Сети.



 
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Общество / ШоуБиз / Другое
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:13

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