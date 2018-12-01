Фигура Яны Рудковской вызвала множество хвалебных комментариев поклонников

В ролике продюсер Яна Рудковская показывает небольшую часть дома с празднично украшенным залом и рассказывает, что они с супругом решили устроить небольшой приём для близких друзей и знакомых, который посвятили Евгению. Идя по своему дому в коротком элегантном платье на высоких каблуках и рассказывая о предстоящем мероприятии, Яна Рудковская вызвала большой интерес поклонников. Они отдали предпочтение оценке фигуры хозяйки и её наряда, а не самого помещения.В комментариях фолловеры называют Рудковскую очень красивой и притягательной, а её фигуру – достойной восхищения. При этом некоторые всё же за красотой хозяйки смогли оценить и внутреннее убранство дома знаменитой семьи, и шикарно сервированный стол, и подарок Евгению от известного бренда. Некоторые поклонники отмечают, дом этой семейной четы удовлетворит даже изысканных аристократов. Но, естественно, всем и во всём угодить невозможно, поэтому среди комментариев можно встретить и критику излишнего роскошества дома, и найденные недостатки во внешности Рудковской.