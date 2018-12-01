АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Актеры кино, герои которых чаще всего погибают
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Звезда "Дома-2" Либерж Кпадону в Instagram сообщила, что нашла себе мужа

Настоящая звезда популярного реалити-шоу "Дом-2" темнокожая красотка Либерж Кпадону знаменита и по сей день.

Какое-то время мулатка проработала ведущей на Сейшельской площадке телепроекта, а потом ее поставили редактором. Правда, потом организаторы телестройки всё-таки расстались с Либерж.

Звезда "Дома-2" Либерж Кпадону в Instagram сообщила, что нашла себе мужа

В жизни у Кпадону сложилось всё не очень удачно для неё. Бизнес рухнул, муж ушел, да еще и здоровье пошатнулось, поэтому девушка почти не рассказывает своим поклонникам про свою личную жизнь.

Однако сегодня у себя в микроблоге она сообщила, что уже год встречается с парнем, который смог доказать ей свою любовь и преданность. В Instagram она сообщает, что он готов любить ее такой, какая она есть, и что она определилась с мужем.

Правда, фотографию своего избранника она не показала и отметила, что счастье любит тишину.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии робот-гуманоид научился водить машину
В 2019 году начнутся госиспытания нового ЗРПК
Фигура Яны Рудковской вызвала множество хвалебных
Новый Toyota RAV4 оценили в 1,7 миллиона рублей
Надежда Сысоева встретила первый день зимы голой
Татьяна Навка представила новые брендовые часы
Рита Дакота всерьез задумывается о ринопластике
Patriot Viper Steel DDR4 показала самую быструю
Западные СМИ сообщили о романе Риты Оры с Эндрю
Звезда "Дома-2" Либерж Кпадону в Instagram
Анфису Чехову укусили за "пятую точку" во время
М4 станет последней спортивной BMW с механической
Немецкие ученые впервые увидели "обед"
Николай Евдокимов отошел от оперативного
В Южной Корее сегодня запустили первую в мире
Флагманскую видеокарту Nvidia RTX Titan показали
Королева Елизавета II оказалась в центре скандала
Эксперты составили список самых необычных и
Приложение в App Store измеряло пульс за 90
В России владельцы Mercedes-Benz получили новый
Tesla стала выпускать по 1 тысяче электрокаров в
Колин Фаррелл сыграет в «Парнях-аристократах»
Ксения Бородина нелицеприятно описала
Ани Лорак рассказала об отношениях между
Жена 48-летнего Александра Демидова помогла
МИД РФ нежно-снежно поздравил с первым днем зимы
Ученые объяснили связь магнитного поля Земли со
Ученые: Похудение в зрелом возрасте подрывает
Космическим туризмом интересуются все больше
Пикап Chevrolet заглох в прямом эфире
Просмотреть все новости