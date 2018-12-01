Звезда "Дома-2" Либерж Кпадону в Instagram сообщила, что нашла себе мужа

Какое-то время мулатка проработала ведущей на Сейшельской площадке телепроекта, а потом ее поставили редактором. Правда, потом организаторы телестройки всё-таки расстались с Либерж.В жизни у Кпадону сложилось всё не очень удачно для неё. Бизнес рухнул, муж ушел, да еще и здоровье пошатнулось, поэтому девушка почти не рассказывает своим поклонникам про свою личную жизнь.Однако сегодня у себя в микроблоге она сообщила, что уже год встречается с парнем, который смог доказать ей свою любовь и преданность. В Instagram она сообщает, что он готов любить ее такой, какая она есть, и что она определилась с мужем.Правда, фотографию своего избранника она не показала и отметила, что счастье любит тишину.