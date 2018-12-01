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В Южной Корее сегодня запустили первую в мире сеть 5G

Три главных оператора мобильной связи в Южной Корее (SK Telecom, KT Corporation и LG Uplus) сегодня, 1 декабря, запустили первую в мире сеть 5G. Таким образом страна опередила Китай и США в гонке за право стать первой при внедрении сети пятого поколения.

В Южной Корее сегодня запустили первую в мире сеть 5G


С 1 декабря в Корее запускается новое оборудование и будут отправлены первые сигналы 5G. Зоной покрытия стала вся страна. На данный момент новой услугой могут пользоваться только корпоративные клиенты, а частные лица получат такую возможность в марте следующего года.

Отметим, что запуск сети мог быть перенесен на более поздний срок в результате пожара, произошедшего в одном из офисов КТ в Сеуле. Из-за происшествия была нарушена работа оператора, и по этой причине отменили демонстрацию сети нового поколения.

В первое время 5G будет применяться для точек доступа, раздающих беспроводной интернет на мобильные устройства. Первые гаджеты, поддерживающие связь нового поколения, выйдут в марте следующего года.



 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:18

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