В Южной Корее сегодня запустили первую в мире сеть 5G





С 1 декабря в Корее запускается новое оборудование и будут отправлены первые сигналы 5G. Зоной покрытия стала вся страна. На данный момент новой услугой могут пользоваться только корпоративные клиенты, а частные лица получат такую возможность в марте следующего года.Отметим, что запуск сети мог быть перенесен на более поздний срок в результате пожара, произошедшего в одном из офисов КТ в Сеуле. Из-за происшествия была нарушена работа оператора, и по этой причине отменили демонстрацию сети нового поколения.В первое время 5G будет применяться для точек доступа, раздающих беспроводной интернет на мобильные устройства. Первые гаджеты, поддерживающие связь нового поколения, выйдут в марте следующего года.